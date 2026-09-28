Uluslar Ligi'nde 5-0'lık maça damga vurdu: Uzun saçlarıyla rakibi 9 kişi bıraktı
CONCACAF (Kuzey ve Orta Amerika ile Karayipler Futbol Konfederasyonu) Uluslar Ligi'nde oynanan Antigua ve Barbuda-Anguilla maçında oyuna sonradan dahil olan Aedan Scipio, ayaklarına kadar uzanan saçlarını çeken iki rakibine kırmızı kart aldırdı.
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Antigua ve Barbuda ile Anguilla, CONCACAF Uluslar Ligi'nde karşı karşıya geldi. Antigua ve Barbuda'nın 5-0 kazandığı müsabakada skordan çok yaşanan kırmızı kart pozisyonları dikkat çekti.
Mücadelenin 69'uncu dakikasında oyuna dahil olan Aedan Scipio, ayaklarına kadar uzanan saçları sayesinde rakiplerine 2 kırmızı kart aldırdı.
Scipio'nun saçını çelen Keon Greene, 72'inci dakikada gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı. 90+3'te ise Shalon Knight, yine aynı sebepten kırmızı kartla cezalandırıldı.
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