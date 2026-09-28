Astor Enerji'nin sahibi Feridun Geçgel'in mal varlığına el konuldu

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yürütülen fon soruşturması kapsamında Astor Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Feridun Geçgel ve Astor Enerji Yönetim Kurulu Başkan Vekili Enver Geçgel'in mal varlıklarına el konuldu. Tedbir kararı verilen ve ardından tedbir kararları kaldırılan Astor Enerji'den ise açıklama geldi. Şirketten yapılan açıklamada sürecin takip edildiği ve ticari faaliyetlerin devam ettiği belirtildi.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet" suçlarına ilişkin fon soruşturmasında, 46 tüzel kişi, 18 fon ve 42 gerçek kişi olmak üzere toplam 106 kişi ve kuruluş için mal varlığı tedbiri uygulanması talep edildi.

Soruşturma kapsamında ilgili kişilerin sermaye piyasası araçlarının dondurulması, yüksek tutarlı para transferleri ve mal varlığını azaltıcı işlemlerin engellenmesi istendi.

FERİDUN GEÇGEL'İN MAL VARLIĞINA TEDBİREN EL KONULDU

Fon soruşturması kapsamında Astor Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Feridun Geçgel ve Astor Enerji Yönetim Kurulu Başkan Vekili Enver Geçgel'in de mal varlıklarına ve şirketlerine tedbiren el konuldu.

Başsavcılığın ilgili kurumlara yazdığı yazıda, ilgili kurumlar nezdinde mal varlığı ve para hareketlerine yönelik tedbir uygulanan firmalar ve fonlarla alakalı olarak, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve ilgili kurullar tarafından yeni değerlendirme ve bildirimlerin yapıldığı belirtildi.

45 FİRMANIN TEDBİRİ KALDIRILDI

Bu doğrultuda, söz konusu tedbirlerin ve mal varlığının dondurulması kararının kaldırılmasına karar verildiği kaydedildi. Soruşturmada tedbir kararı kaldırılan 45 firma ile 19 fonun bulunduğu, gerçek kişiler üzerindeki tedbirin ise devam ettiği öğrenildi.

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ASTOR NERJİ'DEN AÇIKLAMA

Soruşturma kapsamında tedbir kararı verilen ve ardından tedbir kararları kaldırılan Astor Enerji sosyal medyadan açıklama yaptı. Şirketten yapılan açıklamada sürecin takip edildiği ve ticari faaliyetlerin devam ettiği belirtildi.

Açıklamanın tamamında şu ifadeler yer aldı:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında şirketimiz Astor Enerji A.Ş.'ye ilişkin tedbir kararı verildiği ve ardından tedbir kararlarının kaldırıldığı ilgili mercilerce açıklanmıştır.

Yargı makamları tarafından yürütülen süreç şirketimizce hassasiyetle takip edilmektedir.

Şirketimiz Borsa İstanbul'da işlem gören halka açık bir şirket olmanın getirdiği yüksek sorumluluk bilinciyle tüm faaliyetlerini Türkiye Cumhuriyeti Kanunları, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve kurumsal yönetim ilkelerine uygun olarak titizlikle yürütmektedir.

Şirketimizin ticari faaliyetleri ve operasyonları kesintisiz bir şekilde devam etmektedir.

Kamuoyunun ve değerli yatırımcılarımızın bilgilerine saygıyla sunarız."

ADLİ KAYNAKLARDAN AÇIKLAMA VAR

Adli kaynaklardan süreçle ilgili yapılan açıklamada da şöyle denildi:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen 2026/149004 sayılı soruşturma kapsamında, 26 ve 27 Eylül 2026 tarihlerinde ilgili kurumlara gönderilen müzekkerelerin kapsamına ilişkin kamuoyunun bilgilendirilmesine ihtiyaç duyulmuştur.

26 Eylül 2026 tarihli müzekkereyle, yazı kapsamındaki gerçek kişiler, şirketler ve fonlar hakkında mal varlığını azaltıcı işlemlere yönelik tedbirler alınması ve hesaplarındaki sermaye piyasası araçlarının dondurulması istenmiştir. Bu işlemlerle, soruşturmaya konu mal varlığı değerlerinin elden çıkarılmasının veya üçüncü kişilere aktarılmasının önlenmesi, para hareketlerinin aydınlatılması ve mağdurların haklarının korunması amaçlanmıştır.

Bu çerçevede, 1 Temmuz–16 Eylül 2026 tarihleri arasında fonlardan gerçekleşen para çıkışları, en yüksek tutarlı işlemlerden başlanarak incelemeye alınmıştır. İncelemelerde, söz konusu hareketlerin soruşturma konusu eylemlerle bağlantılarının ve ilgili mal varlığı değerlerinin hangi kişi veya hesaplarda bulunduğunun belirlenmesi hedeflenmektedir.

27 Eylül 2026 tarihli müzekkereyle ise Sermaye Piyasası Kurulunun yeni değerlendirme ve bildirimleri doğrultusunda, ilgili şirket ve fonların mal varlığı ve para hareketlerine yönelik söz konusu tedbirler ile dondurma kararının kaldırılmasına İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca karar verilmiştir. Bu müzekkerede, gerçek kişiler hakkında uygulanan tedbirlerin kaldırılmasına ilişkin bir hüküm bulunmamaktadır.

Şirket ve fonlar yönünden tedbirlerin kaldırılması, soruşturmanın sona erdiği veya incelemeye konu işlemlerin hukuka uygun bulunduğu anlamına gelmemektedir. İki müzekkere arasındaki değişiklik, soruşturmanın sonuçlandırılmasına değil, belirtilen şirket ve fonlar hakkında uygulanan tedbirlerin kapsamına ilişkindir.

Süreçte, yatırımcıların haklarının korunması ile piyasaların sağlıklı işleyişi birlikte gözetilmektedir. Suç şüphesinin araştırılması ve soruşturma konusu mal varlığı değerlerinin korunması hedeflenirken, alınan önlemlerin diğer yatırımcılar bakımından yeni mağduriyetlere ve piyasanın işleyişinde ilave sorunlara yol açmaması da önem taşımaktadır. Bu nedenle tedbirlerin kapsamı değerlendirilirken, soruşturmanın ihtiyaçlarının yanı sıra ilgili düzenleyici ve denetleyici kurumların değerlendirmeleri de dikkate alınmaktadır.

Öte yandan, Başsavcılığın 27 Eylül tarihli müzekkeresi, SPK’nın fonların işleme kapatılması ve tasfiyesine ilişkin ayrı kararlarını kendiliğinden ortadan kaldırmamaktadır. Tasfiye kapsamındaki fonlarda yatırımcıların hak sahipliğine ve yapılacak ödemelere ilişkin süreç, SPK tarafından belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde yürütülmektedir.

Mağdur vatandaşlarımızın haklarının korunması ve zararlarının kanunun öngördüğü şartlar çerçevesinde giderilmesi hedefinden vazgeçilmiş değildir. Soruşturma konusu işlemlerin ve para hareketlerinin aydınlatılması, sorumluluğu bulunan kişiler hakkında gerekli adli işlemlerin yürütülmesi ve mağdurların haklarının korunmasına yönelik çalışmalar sürdürülmektedir. Şirket ve fonlar hakkındaki tedbirlerin kaldırılması, mağdurların hak ve taleplerinin ortadan kalktığı şeklinde değerlendirilmemelidir."

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : MAHMUT EKİNCİ Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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