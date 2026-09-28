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İstanbul'da yağmur ne zaman bitecek, saat kaça kadar yağacak? 28 Eylül 2026 İstanbul hava durumu

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İstanbul'da yağmur ne zaman bitecek, saat kaça kadar yağacak? 28 Eylül 2026 İstanbul hava durumu
Başlık Resmiİstanbulda yağmur ne zaman bitecek, saat kaça kadar yağacak? 28 Eylül 2026 İstanbul hava durumu

İstanbul hava durumu 28 Eylül Pazartesi günü sağanak ve kuvvetli rüzgarın etkisiyle yakından takip ediliyor. Kent genelinde sabah saatlerinden itibaren gök gürültülü yağış etkili olurken, gün içinde yağmurun hangi saatlerde etkisini azaltacağı ve İstanbul'da yağışlı havanın ne zaman sona ereceği merak ediliyor.

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İstanbul yeni haftaya yağışlı ve serin havayla başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son değerlendirmelerinde Marmara'nın doğusunda yerel kuvvetli sağanak beklenirken rüzgarın da bölgede zaman zaman kuvvetli esmesi öngörülüyor. Peki, İstanbul'da yağmur ne zaman bitecek, saat kaça kadar yağacak?

İSTANBUL'DA YAĞMUR NE ZAMAN BİTECEK?

İstanbul'da yağışın 28 Eylül Pazartesi günü tamamen sona ermesi beklenmiyor. MGM'nin saatlik tahminine göre sabah saatlerinde gök gürültülü sağanak etkili olurken 12.00-18.00 arasında yağışın ara vermesi ve havanın çok bulutlu seyretmesi öngörülüyor. Akşam saatlerinden itibaren ise sağanak ve gök gürültülü sağanak yeniden etkili olacak.

İstanbulda yağmur ne zaman bitecek, saat kaça kadar yağacak? 28 Eylül 2026 İstanbul hava durumu
Başlık Resmiİstanbulda yağmur ne zaman bitecek, saat kaça kadar yağacak? 28 Eylül 2026 İstanbul hava durumu

AKOM'un 27-30 Eylül dönemine yönelik uyarısında da yağışların çarşamba akşamına kadar aralıklarla devam edeceği belirtiliyor. Pazartesi ve salı günü gök gürültülü sağanakların daha belirgin olması çarşamba günü ise yağış miktarının azalması bekleniyor.

İstanbulda yağmur ne zaman bitecek, saat kaça kadar yağacak? 28 Eylül 2026 İstanbul hava durumu
Başlık Resmiİstanbulda yağmur ne zaman bitecek, saat kaça kadar yağacak? 28 Eylül 2026 İstanbul hava durumu

İSTANBUL'DA YAĞMUR SAAT KAÇA KADAR YAĞACAK?

28 Eylül Pazartesi için saatlik tahminde 06.00-12.00 arasında gök gürültülü sağanak bekleniyor. Sabah saatlerinde sıcaklığın 18-20 derece arasında seyretmesi, rüzgarın ise yer yer kuvvetlenmesi tahmin ediliyor. Özellikle 09.00-12.00 arasında maksimum rüzgar hızının 60 kilometrenin üzerine çıkabileceği görülüyor.

Öğle saatlerinden sonra yağışta geçici bir ara bekleniyor. 12.00-18.00 arasında çok bulutlu hava öne çıkarken, 18.00'den sonra gök gürültülü sağanak yeniden tahmin ediliyor.

İstanbulda yağmur ne zaman bitecek, saat kaça kadar yağacak? 28 Eylül 2026 İstanbul hava durumu
Başlık Resmiİstanbulda yağmur ne zaman bitecek, saat kaça kadar yağacak? 28 Eylül 2026 İstanbul hava durumu

28 EYLÜL İSTANBUL HAVA DURUMU

İstanbul'da 28 Eylül Pazartesi günü hava gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Günün en düşük sıcaklığının 17, en yüksek sıcaklığının ise 21 derece civarında olması bekleniyor. Sabah saatlerinde nem oranı yüzde 85 seviyelerine kadar çıkarken gün içinde yüzde 70'lere gerileyecek.

Rüzgarın kuzeyli yönlerden orta ve zaman zaman kuvvetli esmesi bekleniyor. Saatlik tahminlerde ortalama rüzgar hızının gün içinde 17-31 kilometre arasında değişeceği, hamle hızının ise bazı saatlerde 62-63 kilometreye kadar çıkabileceği görülüyor. MGM de Marmara Bölgesi için 40-60 kilometre hızında kuvvetli rüzgar uyarısında bulunurken yerel kuvvetli sağanak nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı tedbir çağrısı yaptı.

İstanbulda yağmur ne zaman bitecek, saat kaça kadar yağacak? 28 Eylül 2026 İstanbul hava durumu
Başlık Resmiİstanbulda yağmur ne zaman bitecek, saat kaça kadar yağacak? 28 Eylül 2026 İstanbul hava durumu

5 GÜNLÜK HAVA TAHMİNİ

İstanbul'da yağışlı hava yalnızca pazartesi günüyle sınırlı kalmayacak. MGM'nin 5 günlük tahminine göre 28 Eylül Pazartesi 17-21 derece, 29 Eylül Salı 16-21 derece, 30 Eylül Çarşamba 16-21 derece, 1 Ekim Perşembe 16-21 derece ve 2 Ekim Cuma 15-20 derece arasında sıcaklık bekleniyor. Tahminlerde hafta boyunca yağış ihtimalinin sürdüğü görülüyor.

İstanbulda yağmur ne zaman bitecek, saat kaça kadar yağacak? 28 Eylül 2026 İstanbul hava durumu
Başlık Resmiİstanbulda yağmur ne zaman bitecek, saat kaça kadar yağacak? 28 Eylül 2026 İstanbul hava durumu

AKOM'un haftalık tahmininde ise 28 Eylül'de gök gürültülü sağanakla birlikte metrekareye 20-50 kilogram, 29 Eylül'de 30-60 kilogram ve 30 Eylül'de 10-20 kilogram yağış öngörülüyor.

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Editör : İREM ÖZCAN
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