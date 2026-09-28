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Yaşam

Kışlıkları hazırlayın! Meteoroloji uyardı: Fırtına, yıldırımlar ve sağanak geliyor

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Kışlıkları hazırlayın! Meteoroloji uyardı: Fırtına, yıldırımlar ve sağanak geliyor
Başlık ResmiKışlıkları hazırlayın! Meteoroloji uyardı: Fırtına, yıldırımlar ve sağanak geliyor

Balkanlardan gelen yağışlı hava Türkiye’yi saracak. Meteoroloji, saatteki hızı 60 kilometreyi bulacak fırtına ile yıldırım ve kuvvetli sağanağa karşı dikkatli olunmasını istedi. İstanbul’a 100 kilûonun üzerinde yağış düşeceği tahmin ediliyor. Sıcaklıklar 15 dereceye kadar inecek. İç Anadolu, Akdeniz ve Karadeniz’de de yağış bekleniyor.

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Sıcak ve nemli bir yaz mevsiminin ardından Türkiye’de sıcaklıklar Balkanlar üzerinden gelecek serin ve yağışlı havanın etkisiyle azalacak. Özellikle Marmara Bölgesi’nde Karadeniz’in nemli havasını taşıyan poyrazla birlikte fırtınalı, yıldırımlı ve yer yer kuvvetli gök gürültülü sağanak geçişleri bekleniyor.

Kışlıkları hazırlayın! Meteoroloji uyardı: Fırtına, yıldırımlar ve sağanak geliyor
Başlık ResmiKışlıkları hazırlayın! Meteoroloji uyardı: Fırtına, yıldırımlar ve sağanak geliyor

İSTANBUL’DA YAĞIŞLARIN 100 KİLOGRAMI AŞMASI BEKLENİYOR

Perşembeye kadar sürecek yağışların İstanbul’da metrekareye 100 kilogramın üzerinde olacağı tahmin ediliyor. Rüzgârın hafta boyunca kuzeyden aralıklarla fırtına şeklinde, saatte 30 ila 60 kilometre hızla esmesi bekleniyor. Kuvvetli rüzgârla birlikte mevcutta 20 derece civarında seyreden hava sıcaklıklarının hafta ortasına kadar 15 dereceye gerileyeceği öngörülüyor.

Kışlıkları hazırlayın! Meteoroloji uyardı: Fırtına, yıldırımlar ve sağanak geliyor
Başlık ResmiKışlıkları hazırlayın! Meteoroloji uyardı: Fırtına, yıldırımlar ve sağanak geliyor

SICAKLIKLAR GERİLİYOR, SAĞANAKLAR GELİYOR

İç Anadolu, Akdeniz ve Karadeniz’de sağanak yağış beklenirken sıcaklıklar da birçok kentte düşüyor. Marmara Bölgesi’nde özellikle Kocaeli, Sakarya, Yalova ve Bilecik çevrelerinde yağışların hafta genelinde devam etmesi bekleniyor.

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EGE’DE SERİN RÜZGÂR ETKİLİ OLACAK

İç Anadolu’da yağışlı hava etkili olacak. Ege Bölgesi’nde ise rüzgârlar serin esecek.

Editör : SEVDA KILIÇ | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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