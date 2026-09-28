İspanya’da artan kiralar ve ev sahibi olmanın giderek zorlaşması, Madrid’de binlerce kişiyi sokağa döktü. 70 yıldır yaşadığı evden çıkarılan 87 yaşındaki Mari Carmen’in hikâyesiyle büyüyen protestolarda göstericiler, barınma hakkı için Sol Meydanı’nda çadır kurarak eylemlerini sürdürme kararı aldı.

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İspanya’da son bir haftadır siyasetin ana gündem maddesini oluşturan ve toplumda büyük tepkilere yol açan konut krizine karşı binlerce kişi başkent Madrid’de meydanlara çıktı. Madrid’de Mari Carmen adlı 87 yaşındaki bir kadının, 70 yıldır kirada oturduğu evin kirasını ödeyemeyecek hâle gelmesi sonrasında mahkeme kararı ve polis zoruyla evinden çıkarılmasının ardından başlayan gösteriler ara vermeden devam ediyor.

Mari nine isyanı! 87 yaşındaki kadın evinden polisle çıkarıldı, İspanya ayağa kalktı

“BAŞKA BİR MARİ CARMEN OLMASIN”

Kiracılar Sendikaları Konfederasyonu adlı sivil toplum kuruluşunun çağrısıyla bir kez daha sokaklara dökülen İspanyollar, Madrid’de büyük bir gösteri yaptı. “Başka bir Mari Carmen olmasın” temasıyla gösteriyi gerçekleştiren konfederasyondan yapılan açıklamada, “Hükûmetin sesimize kulak vermesini talep etmek için sokaklara döküldük. Artık buna daha fazla tahammül edemeyeceğiz. Barınma hakkı için Sol Meydanı’nda kamp kuruyoruz” ifadeleri yer aldı.

Mari nine isyanı! 87 yaşındaki kadın evinden polisle çıkarıldı, İspanya ayağa kalktı

GÖSTERİCİLER SOL MEYDANI’NDA ÇADIR KURDU

Azınlık sol koalisyon hükûmetinin 29 Eylül’de yapılacak Bakanlar Kurulu toplantısında, kira ve ipotek mağdurlarının evlerinden çıkarılmasının önlenmesi ve konut krizinin çözümüne ilişkin bazı kararlar alacağını duyurmasının yeterli olmadığını savunan Kiracılar Sendikaları Konfederasyonu temsilcileri, “sonuna kadar mücadele edeceklerini” vurguladı. Sol Meydanı’nda çadırlar kurarak sabahlayacaklarını duyuran gruba henüz polis müdahale etmedi. İspanya’nın gösterilerde sembol yeri olan Sol Meydanı’nda son olarak 15 Mayıs 2011’de, kendilerine “Öfkeliler” adını veren bir toplumsal hareket, güvenlik güçleri alanı boşaltana dek haftalarca süren kitlesel bir çadır eylemi gerçekleştirmişti.

Mari nine isyanı! 87 yaşındaki kadın evinden polisle çıkarıldı, İspanya ayağa kalktı

KONUT KRİZİ İSPANYOLLARIN GÜNDEMİNDE

Yüksek kira artışları ve ev sahibi olmanın her geçen yıl daha da zorlaştığı İspanya’da son 2-3 yıldır yapılan tüm anketlerde konut krizi, İspanyolların çözüm beklediği sorunların başında gösteriliyor.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : SEVDA KILIÇ Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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