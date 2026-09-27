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Spor

Fenerbahçe'de stadın yeni kapasitesi açıklandı: Türkiye'nin en büyüğü olacak

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Fenerbahçe'de stadın yeni kapasitesi açıklandı: Türkiye'nin en büyüğü olacak
Başlık ResmiFenerbahçede stadın yeni kapasitesi açıklandı: Türkiyenin en büyüğü olacak

Fenerbahçe Kulübü'nün olağan mali ve idari genel kurulunda konuşan yönetim kurulu üyesi Nihat Özbağı, stat kapasitesinin ar1tırılması projesinin maliyetini kendisinin karşılayacağını açıkladı. Stadın yenilenmiş halinin 64 bin kapasiteli olacağını kaydeden Özbağı, "Bu projenin bedelini Fenerbahçe'ye hiçbir yük getirmeden ben karşılayacağım. Stat 64 bin kapasiteli olacak. Böylelikle kulüp bazında Türkiye'nin en büyük stadı olacak" dedi.

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Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda düzenlenen genel kurulda stat kapasitesinin artırılması projesine ilişkin bilgi veren Özbağı, kapasitenin 64 bine çıkarılacağını belirtti.

"STAT PROJESİNİN BEDELİNİ BEN KARŞILAYACAĞIM"

İnşaat çalışmalarının stat dışından başlayacağını vurgulayan Özbağı, "Maçlarımızı oynamamıza engel bir durum olmayacak. Yalnızca çatı kaldırılırken maç oynanmayacak ancak bu dönem de sezon sonuna denk geleceği için yine maçlarımız etkilenmeyecek. Kale arkalarına 44 yeni loca yapılacak. Bu projenin bedelini Fenerbahçe'ye hiçbir yük getirmeden ben karşılayacağım. Fenerbahçe'mize feda olsun. Projemizin izin ve onayını kısa zamanda alacağımızı umuyorum. Desteklerinden dolayı Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

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"KULÜP BAZINDA TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK STADI OLACAK"

Mevcut kapasitenin 48 bin olduğuna dikkati çeken Özbağı, "Şimdi 64 bin kapasiteli olacak. Böylelikle kulüp bazında Türkiye'nin en büyük stadı olacak. Taraftarlarımız stadıyla övünecek. Stadımız eskidi, yenilememiz gerekiyor. Kasım ayında temel ve betonlama işlemlerine başlamak istiyoruz. Zeminimiz zayıf olduğu için zemin güçlendirmesi yapacağız. Çelik imalatlarının da siparişlerini vereceğiz. Bu da 6 ay sürecektir. Çatının kaldırılma işlemi haziran, temmuz aylarında olacak. Sonrasında akustiğin sağlanması için cephe kaplaması yapacağız. Yenileme işlemini 2027 yılının kasım ayında bitirmeyi hedefliyoruz. Eğer yönetimde olmasak bile bu projeyle ilgilenip desteğimi vereceğimi söylemek istiyorum. Burada ailemden bir tenkit gelebilir ama kusura bakmasınlar." açıklamasında bulundu.

Projenin maliyetine ilişkin de bilgi veren Özbağı, şunları söyledi:

"Çelik işleri 23 milyon avro; inşaat ve tribün işleri 10 milyon 700 bin avro; cephe ve çatı işleri 8 milyon 450 bin avro; mekanik işleri 2 milyon 600 bin avro. Genel giderlerle birlikte toplam maliyet 50 milyon avro. Daha önce bu stadı taraftarlarımızla birlikte yaptık. Stadımız bittiğinde kale arkaları 6,5 milyon avro ilave gelir sağlayacak. Localardan 7,5 milyon avro ek gelir elde edeceğiz. Aziz Yıldırım liderliğinde daha önce yaptık, yine yapacağız."

Editör : EMRAH TAŞÇI | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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