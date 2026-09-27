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"Erdoğan fon krizine el attı" dedi ve ekledi: "Bizden veya başkalarından, kim varsa hesabını verecek"

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Başlık ResmiErdoğan fon krizine el attı dedi ve ekledi: Bizden veya başkalarından, kim varsa hesabını verecek

AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş'tan kamuoyunda “fon krizi” olarak bilinen soruşturmaya ilişkin dikkat çeken açıklamalar geldi. Manipülasyon yaparak kısa sürede büyük kazanç sağlayanların hesabını vereceğini söyleyen Elitaş, “Bizden veya başkalarından, kim varsa hesabını verecek” dedi. Elitaş, “Tayyip Erdoğan bu işe el attı. İnşallah gereğini yapacak” ifadelerini kullandı.

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Fon soruşturmasına ilişkin konuşan AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, “Kimin bebesi, kimin oğlu, kimin çocuğu olursa olsun hiçbir ayrım yok” diyerek sert mesaj verdi. 4-5 aylık süreçte manipülasyonla parasını katlayanların hesap vereceğini belirten Elitaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuya el attığını söyledi.

AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş
Başlık ResmiAK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş

“1 LİRASI 10 LİRA OLANLAR HESABINI VERECEK”

İstanbul Başakşehir'de düzenlenen “Türkiye Yüzyılı Buluşmaları” programında konuşan AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, fon soruşturmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Soruşturma kapsamında kim olduğuna bakılmaksızın manipülasyon yapanların hesap vereceğini söyleyen Elitaş, özellikle 4-5 aylık süreçte elde edilen yüksek kazançlara dikkat çekti.

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Elitaş, şunları söyledi:

“Kim varsa, bizden veya başkalarından. Bu işte manipülasyon yaptıysa, bilerek giriş tarihini, çıkış tarihini bilerek o 4-5 aylık süre içerisinde 1 lirası 10 lira olanlar, 10 milyon lirası 100 milyon lira olanlar, milyar olanlar varsa bunlar hesabını verecek kardeşim.”

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“KİMİN ÇOCUĞU OLURSA OLSUN HİÇBİR AYRIM YOK”

Elitaş, soruşturma sürecinde kişilerin kimliğine veya yakınlıklarına göre ayrım yapılmayacağını da vurguladı.

“Kimin bebesi, kimin oğlu, kimin çocuğu olursa olsun hiçbir ayrım yok.” diyen Elitaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sürece ilişkin tutumuna da değindi.

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“TAYYİP ERDOĞAN BU İŞE EL ATTI”

Elitaş, açıklamasının devamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuya el attığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Tayyip Erdoğan bu işe el attı. İnşallah gereğini yapacak.”

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Yazar : TÜRKİYE GAZETESİ | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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