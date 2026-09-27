ABD ve Çin arasında yapay zeka savaşı! Trump son kozunu kullandı

ABD ile Çin arasındaki teknoloji rekabetinin yeni cephesi yapay zeka oldu. ABD Başkanı Donald Trump, yapay zekanın gelişimini yavaşlatacak kısıtlamaların Pekin'e avantaj sağlayacağını savunarak daha sıkı düzenlemelere karşı çıktı. “Yapay zekayı kim kazanırsa her şeyi kazanır” diyen Trump'ın yaklaşımı tartışma başlatırken, yeni bir analiz ABD'nin hız kesmesinin Çin'i de yavaşlatabileceğini öne sürdü.

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ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in Washington'da bir araya gelmesinin ardından iki ülke arasındaki yapay zeka rekabetinde yeni bir perde açıldı.

Trump, Çin'in ABD'yi yakalamasının önüne geçebilmek için Amerikan yapay zeka sektörünün önündeki kısıtlamaların artırılmasına karşı çıkıyor. 21 Eylül'deki sosyal medya paylaşımında yarışın önemine dair "Yapay zekayı kim kazanırsa her şeyi kazanır" demişti.

Trump, Birleşmiş Milletler'deki konuşmasında da yapay zekanın kontrolü için oluşturulabilecek küresel düzenlemelere karşı olduğunu dile getirmişti.

TRUMP'IN ÇİN PLANI: YAPAY ZEKAYA FREN YOK

Trump yönetiminin yaklaşımının merkezinde, ABD'nin teknolojik üstünlüğünü koruması gerektiği düşüncesi bulunuyor.

ABD basınına göre Washington'ın yapay zeka şirketlerine daha ağır sınırlamalar getirmesi, Amerikan teknolojisinin ilerleme hızını düşürebilir ve Çin'e aradaki farkı kapatması için fırsat verebilir.

"ABD YAVAŞLARSA ÇİN DE YAVAŞLAYABİLİR"

Çin'in ABD ile arasındaki farkı kapatmak için kullandığı yöntemlerden biri de yapay zeka modellerinin “damıtılması” oldu. Çinli şirketlerin gelişmiş Amerikan modellerinin ürettiği bilgilerden yararlanarak kendi sistemlerini eğittiği, böylece çok daha düşük kaynakla ABD'deki güçlü modellerin bazı yeteneklerine yaklaşabildiği düşünülmekte.

Carnegie Uluslararası Barış Vakfı Kıdemli Araştırmacısı Matt Sheehan'ın tahminine göre Çin, ABD'nin sahip olduğu hesaplama gücünün yaklaşık onda birine sahip.

Matt Sheehan, "ABD'nin yapay zeka geliştirme hızının düşmesi, Amerikan teknolojisinden yararlanan Çin'in ilerleme hızını da azaltabilir." dedi.

YAPAY ZEKA SAVAŞI GÜVENLİK BOYUTUNA TAŞINDI

ABD-Çin rekabetinin bir diğer boyutunu ise yapay zekanın askeri ve siber alanlarda kullanılması oluşturuyor.

Gelişmiş yapay zeka modellerinin siber saldırılar, gözetim, dezenformasyon ve silah geliştirme faaliyetlerinde kullanılabileceğine ilişkin endişeler gün be gün artmakta.

Anthropic'in 10 Eylül'de açıkladığı verilere göre Çin, Rusya ve İran dahil çeşitli ülkelerle bağlantılı aktörlerin Claude'u siber faaliyetler, etki operasyonları, gözetim, dolandırıcılık ve silah geliştirme amacıyla kullanmaya çalıştığı tespit edildi.

Google'ın da Çin, Rusya, Kuzey Kore ve İran bağlantılı aktörlerin Gemini'yi bilgisayar korsanlığı, casusluk, dezenformasyon ve suç faaliyetlerinde kullanmaya çalıştığını belirlediği aktarıldı.

PEKİN'DEN TAM TERSİ ÇIKIŞ

Washington'da yapay zekanın önündeki engellerin kaldırılması tartışılırken Pekin ise uluslararası denetim çağrılarını sürdürüyor.

Çin'in BM Daimi Temsilcisi Fu Cong, 23 Eylül'deki BM Güvenlik Konseyi toplantısında yapay zeka için "mutabakata dayalı küresel yönetişim çerçevesi" oluşturulması çağrısında bulundu.

| Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ Editör : MÜZEYYEN BIYIK Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ

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