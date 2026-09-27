Başakşehir’de ambulansa yol vermeyen ve şoförün üzerine yürüyen sürücünün ehliyetine 90 gün el konulurken, aracı da trafikten men edildi. Toplam 466 bin lira trafik idari para cezası uygulanan sürücünün daha önce de ehliyetine el konulduğu öğrenildi.

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İstanbul Başakşehir’de bir otomobil sürücünün ambulansa yol vermeyip, sürücünün üzerine yürüdüğü iddiası sonrası polis ekipleri harekete geçti.

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SALDIRMAK İÇİN ARABADAN İNMİŞ

Başakşehir Polis Merkezi Amirliği tarafından yürütülen incelemede, Ali Berk Bilir’in saldırı amacıyla aracından indiği ve ambulansa yol vermediği tespit edildi.

Hem yol vermedi hem şoförün üzerine yürüdü! İhlal üstüne ihlal yapan sürücüye 466 bin lira ceza

466 BİN LİRA PARA CEZASI

Daha önceden sürücü belgesine el konulduğu belirlenen Ali Berk Bilir’e 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun ilgili maddeleri kapsamında toplam 466 bin lira trafik idari para cezası uygulandı.

Hem yol vermedi hem şoförün üzerine yürüdü! İhlal üstüne ihlal yapan sürücüye 466 bin lira ceza

90 GÜN SÜREYLE EL KONULDU

Ehliyetine 90 gün süreyle el konulan sürücünün aracı da 90 gün süreyle trafikten men edildi. Sürücü hakkında Türk Ceza Kanunu’nun 179’uncu maddesi kapsamında Başakşehir Polis Merkezi Amirliği tarafından ayrıca adli işlem yapıldı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Başakşehir Editör : ESMA KARAYEL Kaynak: İHLAS HABER AJANSIBaşakşehir

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