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Yaşam

Denizli'de maçın ortasında korku dolu anlar: 13 yaşındaki futbolcunun dili boğazına kaçtı

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Denizli'de maçın ortasında korku dolu anlar: 13 yaşındaki futbolcunun dili boğazına kaçtı
Başlık ResmiDenizlide maçın ortasında korku dolu anlar: 13 yaşındaki futbolcunun dili boğazına kaçtı

Denizli'de, Denizli Genç Ümitler ile Aydın Yıldızspor arasında oynanan TFF U14 Gelişim Ligi 2. hafta maçında iki oyuncunun çarpışması ile korku dolu anlar yaşandı. Çarpmanın etkisi ile dili boğazına kaçan 13 yaşındaki Hüseyin Avni Çavdar, ilk yardım görevlisinin hızlı müdahalesi sayesinde hayata döndü.

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Denizli'de Genç Ümitler FK ile Aydın Yıldızspor arasında oynanan TFF U14 Gelişim Ligi 7. Grup 2. hafta müsabakasının son dakikalarında iki oyuncunun çarpışması sonucu Aydın Yıldızspor'dan Hüseyin Avni Çavdar sakatlanarak yere düştü.

Denizlide maçın ortasında korku dolu anlar: 13 yaşındaki futbolcunun dili boğazına kaçtı
Başlık ResmiDenizlide maçın ortasında korku dolu anlar: 13 yaşındaki futbolcunun dili boğazına kaçtı

SAĞLIK GÖREVLİSİNDEN KRİTİK HAMLE

Olayın aciliyetini anlayan hakem Hayrani Şen, hemen sahada görevli sağlık görevlisi Adnan Kayaalp'i sahaya davet etti. Sağlık görevlisi Kayaalp, ilk müdahalesini yaparak boğazına dili kaçan genç oyuncunun dilini kurtardı ve beynine oksijen gitmesi için gerekenleri yaparak genç oyuncunun hayatına kritik dokunuş yapmış oldu.

Denizlide maçın ortasında korku dolu anlar: 13 yaşındaki futbolcunun dili boğazına kaçtı
Başlık ResmiDenizlide maçın ortasında korku dolu anlar: 13 yaşındaki futbolcunun dili boğazına kaçtı

13 YAŞINDAKİ GENÇ ÖLÜMDEN DÖNDÜ

İlk müdahalenin ardından gelen ambulans ile en yakın hastaneye sevk edilen Hüseyin Avni Çavdar'ın taburcu edildiği öğrenildi.

Denizlide maçın ortasında korku dolu anlar: 13 yaşındaki futbolcunun dili boğazına kaçtı
Başlık ResmiDenizlide maçın ortasında korku dolu anlar: 13 yaşındaki futbolcunun dili boğazına kaçtı

"KAFA TRAVMASI GEÇİRDİ"

13 yaşındaki genç oyuncuya yapılan ilk müdahaleyi anlatan sağlık memuru Adnan Kayaalp, üzücü bir olaya gerekli ilk müdahaleyi yaptıklarına dikkat çekerek, "İkili mücadele de çarpışmadan kaynaklı kafasını yere vurdu. Kafa travması geçirdi. Dili boğazına kaçıyordu. Hemen yakaladık. Beynine oksijen gitmesini sağladık. Düşmeden kaynaklı boyunda her hangi bir komplikasyon olabileceğini düşünerek çocuğu şok pozisyonunda tuttuk. 112'yi bekledik, 112 geldi ve çocuğu götürdü" dedi.

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Editör : ZEYNEP ERDİVANLI | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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