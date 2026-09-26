Galatasaray'da İlkay Gündoğan yolcu

Galatasaray'da performansıyla eleştirilen ve Okan Buruk tarafından kadroda düşünülmeyen İlkay Gündoğan'ın, ocak ayından takımdan ayrılabileceği belirtildi.

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Galatasaray'daki durumu tartışılan ve sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan İlkay Gündoğan ara transferde ayrılabilir.

SUUDİLER YAKIN TAKİPTE

35 yaşındaki orta saha için Suudi Arabistan ekipleri yakın takipte olduğu ve Gündoğan'ın ise kariyerinin son dönemlerinde düzenli forma şansı bulabileceği bir takıma gitmeyi planladığı belirtildi. İlkay konusunda ocak ayında transfer hareketliliği olabileceği aktarıldı.

"İLKAY KARARINA SAYGI DUYMAMIZ LAZIM"

Sponsorluk töreninde takımın genel durumu hakkında konuşan Başkan Dursun Özbek, Gündoğan'ın durumuna ilişkin olarak "İlkay Gündoğan, önemli bir sporcumuzdur. İlkay'ın transferini benim bizzat bulunduğum yönetim yapmıştır. Çok başarılı bulduğum bir sporcu ama takımdaki yerini tespit konusunda yorumu ben yapamam, Okan Buruk'un işi. Onun kararına saygı duymamız lazım." açıklamasını yaptı.

Galatasarayda İlkay Gündoğan yolcu

GÜNDOĞAN'IN AİLESİNE AVM'DE ÇİRKİN SÖZLER

Sarı kırmızılı futbolcu İlkay Gündoğan'ın eşi Sara Gündoğan ve oğlunun İstanbul'da sözlü saldırıya maruz kaldığı belirtildi. Ali Naci Küçük'ün haberine göre; 35 yaşındaki İlkay Gündoğan'ın eşi Sara Gündoğan, oğlu Kais ile birlikte bir AVM'de bulunduğu sırada bazı kişilerin sözlü tepkisiyle karşılaştı. Küçük, yaşananların ardından Kais'in ağladığını, Sara Gündoğan'ın ise korkarak Galatasaraylı yetkililerle iletişime geçtiğini kaydetti.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : EMRAH TAŞÇI Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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