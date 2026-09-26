Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Spor

Dorgeles Nene şov yaptı, Mali 3 golle kazandı

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Dorgeles Nene şov yaptı, Mali 3 golle kazandı
Başlık ResmiDorgeles Nene şov yaptı, Mali 3 golle kazandı

Afrika Uluslar Kupası Elemeleri'nde Mali’nin Yeşil Burun Adaları’nı 3-1 mağlup ettiği karşılaşmada Fenerbahçeli futbolcu Dorgeles Nene, 2 gol birden kaydederek galibiyetin mimarı oldu.

Kaydet
|

Afrika Uluslar Kupası Elemeleri K Grubu ilk maçında Mali, Yeşil Burun Adaları'nı konuk etti.

NENE DUBLE YAPTI

26 Mart Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Mali, 3-1'lik skorla kazandı. Mali'nin gollerini 5. dakikada Ange Martial Tia, 39 ve 51. dakikalarda Dorgeles Nene kaydetti. Konuk takımın golü ise 10. dakikada Sidny Lopes Cabral'dan geldi.

ÖNERİLEN HABERLER
A Milli Takım
SPOR

A Milli Takım'dan Uluslar Ligi'ne moralsiz başlangıç: Maçta bir gol ve bir kırmızı

NENE'DEN 13 GOLLÜK KATKI

Mali formasıyla 33 maça çıkan 23 yaşındaki kanat oyuncusu, 11 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.

YENİ RAKİP LİBERYA

Mali, Afrika Uluslar Kupası Elemeleri ikinci haftasında Liberya ile karşı karşıya gelecek. Yeşil Burun Adaları ise Ruanda'yı konuk edecek.

Editör : EMRAH TAŞÇI | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Spor
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
BM'DEN 'CİDDİYET' ÇAĞRISI
BM'DEN 'CİDDİYET' ÇAĞRISI
Netanyahu'nun çağrı cihazlı tehdidine cevap
HAFTA SONU HAVA BOZUYOR
HAFTA SONU HAVA BOZUYOR
İl il uyarı: Sıcaklıklar düşüyor, sağanak yolda
MİLLİLERDEN MORALSİZ BAŞLANGIÇ
MİLLİLERDEN MORALSİZ BAŞLANGIÇ
Türkiye, Fransa'ya tek golle kaybetti
7 GÜNLÜK PLAN ORTAYA ÇIKTI
7 GÜNLÜK PLAN ORTAYA ÇIKTI
ABD-İran savaşında yeni perde
"DAHA FAZLASINI HAK ETTİK"
Montella'nın Fransa maçı üzüntüsü
"ÜÇTE İKİSİ TÜRKİYE'NİN"
Dünyanın İHA pazarında dikkat çeken detay
KOMŞUDA ÖTV KARARI
KOMŞUDA ÖTV KARARI
LPG ve doğal gazda 3 ay vergi yok
ABD’DE SOĞUK DUŞ!
ABD’DE SOĞUK DUŞ!
Dünya konuştu, "Trump bile sırtını döndü"
GİDEN DÖNEMEDİ!
GİDEN DÖNEMEDİ!
BM acı tabloyu paylaştı, nesillerce sürecek
MÜTALAA MAHKEMEYE SUNULDU
MÜTALAA MAHKEMEYE SUNULDU
İşte Tanju Özcan için istenen ceza
KÖFTECİ CİNAYETİ!
KÖFTECİ CİNAYETİ!
Oğlunun gözü önünde taşla öldürüldü
NEW YORK KARIŞTI!
NEW YORK KARIŞTI!
Vatandaşları 'mafya' deyip, yumurta attı
"BİRİKİMLER SAHİPSİZ DEĞİL"
Bakan Gürlek'ten fon soruşturması açıklaması
KENDİ OĞLUNU GERİDE BIRAKTI
KENDİ OĞLUNU GERİDE BIRAKTI
Deprem anında verdiği karar duygulandırdı
KÜME DÜŞÜRÜLEBİLİR!
KÜME DÜŞÜRÜLEBİLİR!
Manchester City'nin başı büyük dertte
SERİ ÜRETİM BAŞLIYOR
SERİ ÜRETİM BAŞLIYOR
Bakan Uraloğlu tarih verdi! 225 km hızla gidiyor
ESPRESSOLAB SATILDI!
ESPRESSOLAB SATILDI!
21 ülkede 400’den fazla şubesi var
BURUK PFDK'LIK OLDU
BURUK PFDK'LIK OLDU
Süper Lig'den 4 başkan disipline sevk edildi
YENİ VERGİ İDDİASINA NOKTA
YENİ VERGİ İDDİASINA NOKTA
DMM'den elektrikli araç iddialarına yalanlama geldi
BABA GÖZALTINDA
BABA GÖZALTINDA
1. sınıf öğrencisinin çantasından tabanca çıktı
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Montella'nın Fransa maçı üzüntüsü:
Montella'nın Fransa maçı üzüntüsü: "Daha fazlasını hak ettik"
Kaydet
'Bakan istifa edecek' paylaşımına soruşturma! Ali Tarakcı hakkında gözaltı kararı
Ali Tarakcı hakkında gözaltı kararı verildi
Kaydet
Manisa'da 11 öğrencinin yaralandığı silahlı saldırıda yeni gelişme
11 öğrencinin yaralandığı silahlı saldırıda yeni gelişme
Kaydet
SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.