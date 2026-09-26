Dorgeles Nene şov yaptı, Mali 3 golle kazandı

Afrika Uluslar Kupası Elemeleri'nde Mali’nin Yeşil Burun Adaları’nı 3-1 mağlup ettiği karşılaşmada Fenerbahçeli futbolcu Dorgeles Nene, 2 gol birden kaydederek galibiyetin mimarı oldu.

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Afrika Uluslar Kupası Elemeleri K Grubu ilk maçında Mali, Yeşil Burun Adaları'nı konuk etti.

NENE DUBLE YAPTI

26 Mart Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Mali, 3-1'lik skorla kazandı. Mali'nin gollerini 5. dakikada Ange Martial Tia, 39 ve 51. dakikalarda Dorgeles Nene kaydetti. Konuk takımın golü ise 10. dakikada Sidny Lopes Cabral'dan geldi.

NENE'DEN 13 GOLLÜK KATKI

Mali formasıyla 33 maça çıkan 23 yaşındaki kanat oyuncusu, 11 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.

YENİ RAKİP LİBERYA

Mali, Afrika Uluslar Kupası Elemeleri ikinci haftasında Liberya ile karşı karşıya gelecek. Yeşil Burun Adaları ise Ruanda'yı konuk edecek.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : EMRAH TAŞÇI Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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