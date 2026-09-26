Dorgeles Nene şov yaptı, Mali 3 golle kazandı
Afrika Uluslar Kupası Elemeleri'nde Mali’nin Yeşil Burun Adaları’nı 3-1 mağlup ettiği karşılaşmada Fenerbahçeli futbolcu Dorgeles Nene, 2 gol birden kaydederek galibiyetin mimarı oldu.
Afrika Uluslar Kupası Elemeleri K Grubu ilk maçında Mali, Yeşil Burun Adaları'nı konuk etti.
NENE DUBLE YAPTI
26 Mart Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Mali, 3-1'lik skorla kazandı. Mali'nin gollerini 5. dakikada Ange Martial Tia, 39 ve 51. dakikalarda Dorgeles Nene kaydetti. Konuk takımın golü ise 10. dakikada Sidny Lopes Cabral'dan geldi.
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NENE'DEN 13 GOLLÜK KATKI
Mali formasıyla 33 maça çıkan 23 yaşındaki kanat oyuncusu, 11 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.
YENİ RAKİP LİBERYA
Mali, Afrika Uluslar Kupası Elemeleri ikinci haftasında Liberya ile karşı karşıya gelecek. Yeşil Burun Adaları ise Ruanda'yı konuk edecek.