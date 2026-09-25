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Hakan Fidan'dan New York'ta diplomasi trafiği! Peş peşe kritik görüşmeler

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Hakan Fidan'dan New York'ta diplomasi trafiği! Peş peşe kritik görüşmeler
Başlık ResmiHakan Fidandan New Yorkta diplomasi trafiği! Peş peşe kritik görüşmeler

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, BM 81. Genel Kurulu kapsamında New York’taki temaslarını sürdürüyor. Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Bahreyn Dışişleri Bakanı Abdullatif bin Rashid Al Zayani ve İİT Genel Sekreteri İsmail Ould Cheikh Ahmed ile görüştü.

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Dışişleri Bakanı Sayın Hakan Fidan, BM 81. Genel Kurulu Yüksek Düzeyli Haftası kapsamında New York’taki temaslarına devam ediyor.

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Fidan, temasları kapsamında İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Bahreyn Dışişleri Bakanı Abdullatif bin Rashid Al Zayani ve İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Genel Sekreteri İsmail Ould Cheikh Ahmed ile ayrı ayrı bir araya geldi.

Hakan Fidan'dan New York'ta diplomasi trafiği! Peş peşe kritik görüşmeler
Başlık ResmiHakan Fidan'dan New York'ta diplomasi trafiği! Peş peşe kritik görüşmeler

BAKAN FİDAN, İRANLI MEVKİDAŞI ERAKÇİ İLE GÖRÜŞTÜ

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile New York’ta görüştü. İki bakanın BM Genel Kurulu Yüksek Düzeyli Haftası marjındaki görüşmesine ilişkin ayrıntı paylaşılmadı.

Hakan Fidan'dan New York'ta diplomasi trafiği! Peş peşe kritik görüşmeler
Başlık ResmiHakan Fidan'dan New York'ta diplomasi trafiği! Peş peşe kritik görüşmeler

BAHREYNLİ MEVKİDAŞIYLA BÖLGESEL GELİŞMELERİ GÖRÜŞTÜ

Bakan Fidan, Bahreyn Dışişleri Bakanı Abdullatif bin Rashid Al Zayani ile de bir araya geldi. Görüşmede Türkiye ile Bahreyn arasındaki ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel alandaki son gelişmeler ele alındı.

Hakan Fidan'dan New York'ta diplomasi trafiği! Peş peşe kritik görüşmeler
Başlık ResmiHakan Fidan'dan New York'ta diplomasi trafiği! Peş peşe kritik görüşmeler

İİT GENEL SEKRETERİ AHMED İLE TEMAS

Fidan’ın New York’taki temasları kapsamında İİT Genel Sekreteri İsmail Ould Cheikh Ahmed ile de görüştüğü bildirildi. Dışişleri Bakanlığı kaynakları, Fidan’ın Ahmed ile görüşmesinin BM Genel Kurulu Yüksek Düzeyli Haftası marjında gerçekleştiğini aktardı.

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Bakan Fidan daha sonra Venezuela Dışişleri Bakanı Felix Plasencia Gonzales ile New York’ta Türkevi’nde biraraya geldi.

Editör : SEVDA KILIÇ | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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