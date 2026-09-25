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Ankara'da köfte cinayeti! Oğlunun gözü önünde taşla öldürüldü

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Ankara'da köfte cinayeti! Oğlunun gözü önünde taşla öldürüldü
Başlık ResmiAnkarada köfte cinayeti! Oğlunun gözü önünde taşla öldürüldü

Ankara’da köfte tezgahında hesap yüzünden çıkan tartışma kavgaya dönüştü. 46 yaşındaki Ali Arduç, oğlunun gözü önünde saldırıya uğradı. Öfkeli müşterinin kaldırım taşıyla ağır yaraladığı köfteci, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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Olay, 23 Eylül Çarşamba akşamı Altındağ ilçesi Karapürçek Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, oğlu ile birlikte köfte tezgahı işleten 46 yaşındaki Ali Arduç, köfte yiyen müşterisi İ.Ö.'den hesabı ödemesini istedi. Bunun üzerine ikili arasında tartışma çıktı.

YERDEN ALDIĞI KALDIRIM TAŞI İLE SALDIRDI

Tartışmanın kısa sürede büyümesiyle kavgaya dönüşen olayda İ.Ö.'nün yerden aldığı kaldırım taşıyla Arduç'a saldırdı. Başına aldığı darbe sonucu yere yığılan Arduç, yerde de vücudunun çeşitli yerlerine defalarca tekmelenerek darp edildi.

Ankarada köfte cinayeti! Oğlunun gözü önünde taşla öldürüldü
Başlık ResmiAnkarada köfte cinayeti! Oğlunun gözü önünde taşla öldürüldü

HASTANEDE CAN VERDİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ağır yaralanan Arduç'a ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı. Hastanede yoğun bakıma alınan Arduç, 2 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, saldırgan olduğu iddia edilen İ.Ö.'yü yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Editör : SEVDA KILIÇ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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