Fon mağdurları için kritik gelişme! 750 milyon liralık varlığa el konuldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen fon soruşturması kapsamında, yeni bir gelişme yaşandı. MASAK ile yürütülen çalışmalar kapsamında yaklaşık 750 milyon liralık nakit ve malvarlığına el kondu.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen fon soruşturması kapsamında çalışmalar devam ediyor. MASAK ile gerçekleştirilen çalışmalarda, fon hesaplarında bulunan 387 milyon 461 bin 359,86 TL nakit tutar donduruldu.

TOPLAMDA 750 MİLYON LİRAYA EL KONDU

Bunun yanı sıra tutuklu Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız'a ait 105 milyon lira ile QNB Finansbank nezdinde TERA Portföy üzerinden transfer edilmek istenen 257 milyon lira için de el koyma tedbiri uygulandı. Böylece üç ayrı işlem kapsamında dondurulan ve el konulan toplam tutar yaklaşık 750 milyon liraya ulaştı.

MASAK'TAN VERİLER TALEP EDİLMİŞTİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, şirket yöneticileri ve bağlantılı kişilerin para ve malvarlığı hareketlerinin incelenmesine yönelik MASAK'tan mali veriler talep edilmişti. Soruşturmanın mali boyutunda, para ve malvarlıklarının kaçırılmasının, üçüncü kişilere devredilmesinin veya azaltılmasının önlenmesine yönelik tedbirler uygulanıyor.

Soruşturma kapsamında ayrıca iki fon yöneticisinin hesaplarından İsviçre'deki hesaplara yüksek tutarlı para transferleri gerçekleştirildiği MASAK incelemelerinde tespit edilmişti.