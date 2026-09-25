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1. sınıf öğrencisinin çantasından tabanca çıktı! Baba gözaltında

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1. sınıf öğrencisinin çantasından tabanca çıktı! Baba gözaltında
Başlık Resmi1. sınıf öğrencisinin çantasından tabanca çıktı! Baba gözaltında

Mersin'de 1. sınıf öğrencisinin çantasından tabanca çıktı. Olayla ilgili öğrencinin babası gözaltına alınırken, 7 yaşındaki çocuk Çocuk Şube Müdürlüğüne götürüldü.

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Mersin'in Tarsus ilçesi Akşemsettin Mahallesi'nde bulunan Pakize Bayraktar İlkokulu'nda; okul bahçesinde İstiklal Marşı töreni sırasında bir öğretmen, 1. sınıf öğrencisi A.E.'nin (7) çantasında tabanca bulunduğunu fark etti.

ÖĞRETMENİN DİKKATİYLE ORTAYA ÇIKTI

Durumun okul yönetimine bildirilmesi üzerine polis ekiplerine haber verildi. İhbar üzerine okula gelen polis ekipleri, çantadaki tabancayla ilgili inceleme başlattı. Olayla ilgili silahın sahibi olduğu belirtilen öğrencinin babası R.E. gözaltına alındı.

SİLAHI ÇANTADA UNUTTUĞUNU SÖYLEDİ

Müteahhitlik yaptığı öğrenilen R.E.'nin emniyetteki ifadesinde, tabancanın kendisine ait ruhsatlı silah olduğunu, silahı oğlunun çantasına kendisinin koyduğunu ve daha sonra çantada unuttuğunu söylediği öğrenildi.

1. sınıf öğrencisinin çantasından tabanca çıktı! Baba gözaltında
Başlık Resmi1. sınıf öğrencisinin çantasından tabanca çıktı! Baba gözaltında

ÇOCUK ŞUBEYE GÖTÜRÜLDÜ

Çantasında tabanca bulunan 7 yaşındaki A.E. ise işlemleri yapılmak üzere Çocuk Şube Müdürlüğüne götürüldü. Öte yandan olayın ardından Tarsus Kaymakamı Mehmet Ali Akyüz ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Anteplioğlu okula gelerek, yetkililerden bilgi aldı.

Editör : GÖZDE NUR BAYAR | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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