Gürcistan Patriğinden Azerbaycan'a tuhaf tepki

Azerbaycan'ın Kürmük Aziz Georgi Kilisesi'nde yaptığı restorasyon, garip bir tartışmaya dönüştü. Azerbaycan, Kah ilçesinde 1888'de yapılan Gürcü Ortodoks kilisesi kalıntılarında çalışma başlattı. Gürcistan Patrikhanesinden teşekkür yerine eleştiri geldi.

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Azerbaycan'ın Kürmük Aziz Georgi Kilisesi'nde yaptığı restorasyon, garip bir tartışmaya dönüştü. Azerbaycan, Kah ilçesinde 1888'de yapılan Gürcü Ortodoks kilisesi kalıntılarında çalışma başlattı.

Gürcistan Patriğinden Azerbaycana tuhaf tepki

Gürcistan Patrikhanesinden teşekkür yerine eleştiri geldi. Patrikhane, Azerbaycan'ın kendi topraklarında yürüttüğü çalışma için kendilerinden görüş alınması gerektiğini öne sürdü. Patrikhane, bir de Gürcistan devlet kurumlarını devreye girmeye davet etti. Açıklamada kilisenin Gürcü tarihî ve manevi mirasının parçası olduğu savunuldu.

Azerbaycan Kültür Bakanlığı tarafından kültür varlığı olarak tescil edilen Kürmük Aziz Georgi Kilisesini 2006 yılında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de ziyaret etmişti.

Gürcistan Patriğinden Azerbaycana tuhaf tepki

Azerbaycan'ın Gürcistan sınırındaki kuzey şehri Kah birçok medeniyete ev sahipliği yaptı. Bir dönem Büyük Selçuklu İmparatorluğu egemenliğinde kaldı. 1803 yılında bağlı bulunduğu Ilisu Sultanlığı Ruslar tarafından işgal edildi. 1918'de Azerbaycan'a bağlandı. Şehirde Azerbaycan Türkleri, Gürcüler, Lezgiler gibi değişik ırk ve dinden insanlar birlikte yaşıyor. Kiliseyi Hristiyan Gürcüler faal olarak kullanıyor.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : ZEYNEP ERDİVANLI Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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