Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturmasının son bilançosunu açıkladı. 76 şüpheli hakkında adli işlem yapıldığını, 45 kişinin tutuklandığını belirten Gürlek, “Vatandaşımızın birikimi sahipsiz değildir, hiç kimse hukukun üstünde değildir” mesajını verdi. Fon sahipleri ile yönetici kademelerindeki şüphelilerin mal varlıklarına el konulurken, birinci derece yakınlarının mal varlıkları da donduruldu.

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Fon ve sermaye piyasalarındaki işlemlere yönelik yürütülen kapsamlı soruşturma genişlerken Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek’ten dikkat çeken bir açıklama geldi. Vatandaşların birikimlerinin korunmasının soruşturmanın temel hedeflerinden biri olduğunu vurgulayan Gürlek, bugüne kadar 76 şüpheli hakkında adli işlem yapıldığını ve bunlardan 45’inin tutuklandığını açıkladı. Gürlek, mal kaçırılmasına izin verilmeyeceğini belirterek, “Vatandaşımızın birikimi sahipsiz değildir” dedi.

Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek

“HİÇ KİMSE HUKUKUN ÜSTÜNDE DEĞİLDİR”

Sosyal medya hesabından fon soruşturmasındaki son durumu paylaşan Gürlek, vatandaşların alın teriyle oluşturduğu birikimlerin korunması, mali sistemin güvenliğinin sağlanması ve suçtan elde edildiği değerlendirilen kazançların izinin sürülmesi amacıyla kurumların koordinasyon içerisinde çalıştığını belirtti.

Gürlek açıklamasında, “Vatandaşımızın birikimi sahipsiz değildir, hiç kimse hukukun üstünde değildir” ifadelerini kullandı.

Soruşturmanın kişilerin unvanı, görevi, ekonomik gücü veya çevresine bakılmaksızın sürdürüldüğünü vurgulayan Gürlek, delillerin ortaya koyduğu sorumluluk zincirinin takip edildiğini bildirdi.

Adalet Bakanı Gürlek'ten fon açıklaması: Vatandaşımızın birikimi sahipsiz değildir

FON SORUŞTURMASINDA 76 ŞÜPHELİYE İŞLEM

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmaya Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ile İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü de destek veriyor.

Gürlek’in paylaştığı son bilançoya göre bugüne kadar düzenlenen operasyonlarda toplam 76 şüpheli hakkında adli işlem gerçekleştirildi.

Şüphelilerden 45’i tutuklanırken, 5 kişi hakkında adli kontrol kararı uygulandı.

Hakkında yakalama kararı bulunan 12 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürerken, gözaltındaki 14 kişinin adli işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

MAL VARLIKLARINA EL KONULDU

Soruşturmanın mali boyutunda da kapsamlı tedbirler devreye alındı.

Gürlek, şüphelilerin mal kaçırmasına ve mağdur vatandaşların haklarına ulaşmasının engellenmesine izin verilmeyeceğini vurguladı.

Bu kapsamda tüm fon sahipleri ile yönetici kademelerinde yer alan şüphelilerin mal varlıklarına el konulduğu açıklandı.

Şüphelilerin birinci derece yakınlarının mal varlıkları da donduruldu.

Soruşturmanın önceki aşamalarında da fon yöneticileri ve bağlantılı kişilerin hesap ve mal varlıklarına, varlıkların kaçırılmasının önüne geçilmesi amacıyla tedbir kararları uygulanmıştı.

Adalet Bakanı Gürlek'ten fon açıklaması: Vatandaşımızın birikimi sahipsiz değildir

“KİMSE KORUNMUYOR, KİMSE KAYIRILMIYOR”

Vatandaşlara “müsterih olun” mesajı veren Gürlek, soruşturmanın herhangi bir kişi veya gruba ayrıcalık tanınmadan sürdürüldüğünü ifade etti.

Gürlek, “Hiç kimsenin unvanı, görevi, ekonomik gücü veya çevresi hukukun üzerinde değildir. Kimse korunmamakta, kimse kayırılmamaktadır” ifadelerini kullandı.

Sorumluluğu bulunan kişilerin deliller doğrultusunda tespit edileceğini belirten Gürlek, soruşturmanın geniş kapsamlı şekilde sürdürüleceğini bildirdi.

“MAĞDUR VATANDAŞLARIMIZIN HAKKI SAHİPSİZ BIRAKILMAYACAK”

Soruşturmada suçtan elde edildiği değerlendirilen kazançların izinin sürülmesi ve mal varlıklarının kaçırılmasının önlenmesinin yanı sıra yatırımcıların uğradığı mağduriyetlerin giderilmesi de hedefleniyor.

Gürlek, soruşturmanın bundan sonraki aşamasına ilişkin de net mesaj vererek, sorumluluğu bulunanların hukuk önünde hesap vereceğini söyledi.

“Mağdur vatandaşlarımızın hakkı sahipsiz bırakılmayacaktır” diyen Gürlek, adli ve mali sürecin deliller doğrultusunda devam edeceğini bildirdi.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: HABER MERKEZİ

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