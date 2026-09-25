NATO duyurdu! Türk F-16'ları Rus uçakları için peş peşe havalandı

Baltıklar'da Rus askeri uçaklarının hareketliliği NATO'yu alarma geçirdi. Finlandiya ve İsveç savaş uçakları ilk kez ortak operasyonel kimlik tespiti görevine çıkarken, Estonya'da konuşlu Türk F-16'ları da operasyona katıldı. NATO Hava Komutanlığı, çok sayıda Rus askeri uçağına karşı Hızlı Reaksiyon Alarmı (QRA) unsurlarının harekete geçtiğini duyurdu.

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Rusya kaynaklı hava hareketliliği nedeniyle Avrupa'nın doğu kanadında alarm sürerken, NATO'nun Baltık semalarındaki devriye faaliyetlerinde Türk F-16'ları bir kez daha göreve çıktı.

Daha önce Letonya'daki görevleri sırasında NATO'dan övgü alan Türk savaş uçakları, bu kez Finlandiya ve İsveç jetleriyle birlikte bölgede tespit edilen Rus askeri uçaklarına karşı havalandı.

NATO Hava Komutanlığı, 24 Eylül'de Baltık bölgesinde dikkat çeken bir hava operasyonu gerçekleştirildiğini duyurdu. Uluslararası hava sahasında birden fazla Rus askeri uçağının tespit edilmesi üzerine NATO ve müttefik ülkelerin Hızlı Reaksiyon Alarmı (QRA) unsurları devreye girdi.

TÜRK F-16'LARI ESTONYA'DAN KALKTI

Estonya'nın Amari Hava Üssü'nde NATO hava savunma görevi kapsamında konuşlu bulunan Türk F-16'ları da alarm üzerine havalanarak operasyona katıldı. Türk jetlerine Litvanya'nın Siauliai Üssü'nde görev yapan İtalyan Eurofighter'ları eşlik etti.

FİNLANDİYA VE İSVEÇ EŞLİK ETTİ

Operasyonda Finlandiya'ya ait F-18'ler ile İsveç'e ait JAS Gripen'ler de görev aldı. Finlandiya Hava Harekât Merkezinin liderliğinde gerçekleştirilen görev, Finlandiya ve İsveç hava kuvvetlerinin ilk ortak operasyonel kimlik tespiti görevi olarak kayıtlara geçti.

Finlandiya Hava Kuvvetleri, savaş uçaklarının Finlandiya Körfezi üzerindeki uluslararası hava sahasında Tu-134 nakliye uçağı ile MiG-31 ve Su-30 savaş uçaklarından oluşan Rus grubunu tespit ettiğini açıkladı.

BALTIK SEMALARINDA TÜRKİYE İMZASI

Türk Hava Kuvvetlerinin Baltıklar'daki varlığı daha önce de NATO tarafından gündeme taşınmıştı. Türkiye'nin bölgede konuşlandırdığı F-16'lar, NATO'nun doğu kanadındaki hava savunma ve caydırıcılık faaliyetlerinde görev yapıyor.

NATO duyurdu! Türk F-16'ları Rus uçakları için peş peşe havalandı

NATO'DAN OPERASYON MESAJI

NATO Hava Komutanlığı operasyonu, “Finlandiya ve İsveç için bir ilk” sözleriyle duyururken, çok sayıda Rus askeri uçağına karşı NATO ve ulusal QRA uçaklarının harekete geçtiğini kaydetti.

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ise operasyonun ardından, “Baltık Denizi hiçbir zaman şu anki kadar savunmasız olmamıştı ancak hiçbir zaman şu an olduğu kadar da iyi korunmamıştı” açıklamasını yaptı.

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