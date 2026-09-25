Jannik Sinner'a sakatlık engeli: Çin Açık'tan çekildi

Teniste dünya klasmanının 1 numarası İtalyan Jannik Sinner, dizindeki sakatlık nedeniyle Çin Açık Tenis Turnuvası'ndan çekildiğini duyurdu.

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Jannik Sinner, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, "Dizim henüz olmasını istediğim seviyede değil. En kısa sürede kortlara dönebilmek için elimden gelen her şeyi yapacağım" ifadelerini kullandı.

Jannik Sinner

Alman sporcu Alexander Zverev’i geçtiğimiz temmuz ayında yenerek Wimbledon şampiyonluğu kazanan İtalyan raket, turnuva sonrasında resmi bir maça çıkmadı.

Teniste tek erkeklerin 1 numarası konumunda bulunan Sinner, sakatlığı sebebiyle Çin Açık Tenis Turnuvası'nda yer almayacağını açıkladı.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: ANADOLU AJANSI

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