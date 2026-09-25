Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Spor

Jannik Sinner'a sakatlık engeli: Çin Açık'tan çekildi

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Jannik Sinner'a sakatlık engeli: Çin Açık'tan çekildi
Başlık ResmiJannik Sinnera sakatlık engeli: Çin Açıktan çekildi

Teniste dünya klasmanının 1 numarası İtalyan Jannik Sinner, dizindeki sakatlık nedeniyle Çin Açık Tenis Turnuvası'ndan çekildiğini duyurdu.

Kaydet
|

Jannik Sinner, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, "Dizim henüz olmasını istediğim seviyede değil. En kısa sürede kortlara dönebilmek için elimden gelen her şeyi yapacağım" ifadelerini kullandı.

Jannik Sinner
Başlık ResmiJannik Sinner

Alman sporcu Alexander Zverev’i geçtiğimiz temmuz ayında yenerek Wimbledon şampiyonluğu kazanan İtalyan raket, turnuva sonrasında resmi bir maça çıkmadı.

Teniste tek erkeklerin 1 numarası konumunda bulunan Sinner, sakatlığı sebebiyle Çin Açık Tenis Turnuvası'nda yer almayacağını açıkladı.

ÖNERİLEN HABERLER
Eski tenis yıldızı spor mağazasında sinir krizi geçirdi! Raketleri parçaladı, camları yumrukladı
DÜNYA

Eski tenis yıldızı spor mağazasında sinir krizi geçirdi! Raketleri parçaladı, camları yumrukladı
Editör : GÖKHAN KARATAŞ | Kaynak: ANADOLU AJANSI
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Spor
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
"BİRİKİMLER SAHİPSİZ DEĞİL"
Bakan Gürlek'ten fon soruşturması açıklaması
PANELCİLER YAKALANDI!
PANELCİLER YAKALANDI!
101 milyon vatandaşın bilgilerini satmışlardı
"ASKERİ DESTEK" MESAJI
Mekke Anlaşması'nın merak edilen maddesini açıkladı
SURVIVOR’DAN SORUŞTURMAYA...
SURVIVOR’DAN SORUŞTURMAYA...
Operasyondan bir gün önce hissetleri devretmişler!
ÜSTEL BİLANÇOYU PAYLAŞTI
ÜSTEL BİLANÇOYU PAYLAŞTI
Girne'de batan geminin kara kutusuna ulaşıldı!
FON SORUŞTURMASINDA 3. DALGA
FON SORUŞTURMASINDA 3. DALGA
Kapalı dönemde işlem yapan 12 kişi belli oldu
FON ÜCRETİ YALANI ÇÖKTÜ
FON ÜCRETİ YALANI ÇÖKTÜ
DMM halktan para toplanacağı iddialarını yalanladı
KONUTTA SON ORANLAR!
KONUTTA SON ORANLAR!
1 milyon TL’nin güncel geri ödemesi
SEFERBERLİK EMRİ GELDİ
SEFERBERLİK EMRİ GELDİ
Yunanistan diken üstünde!
'GÖRÜŞECEĞİZ'
'GÖRÜŞECEĞİZ'
Özbek'ten Buruk'un geleceği için çarpıcı sözler
'ASIL SORUN BU'
'ASIL SORUN BU'
Aslanın kayıp yıldızı için ülkesinden çarpıcı yorum
MİLLİ SERVET 8 YILDIR ÇÜRÜYOR
MİLLİ SERVET 8 YILDIR ÇÜRÜYOR
1,5 saatlik yol 10 dakikaya düşecekti, İBB iptal etti
TOKİ ARAZİSİYLE BÜYÜK TUZAK
TOKİ ARAZİSİYLE BÜYÜK TUZAK
Sahte belgeyle milyonlar toplayan kooperatife inceleme
TRABZON'DA SALAH BEREKETİ
TRABZON'DA SALAH BEREKETİ
Forma satışında rekor geldi
KATILIMEVİM VE BİREVİM....
KATILIMEVİM VE BİREVİM....
Finansal Kurumlar Birliği devir sürecini değerlendirdi
"HER DOSYADA BİR İNSAN VAR"
Bakan Gürlek uzayan davalar için talimat verdi
AYRILIĞI KAFAYA KOYDU
AYRILIĞI KAFAYA KOYDU
Fenerbahçeli yıldızın transfer planı ortaya çıktı
DENİZE SÜRÜKLENDİLER!
DENİZE SÜRÜKLENDİLER!
Kazakistan'daki askeri tatbikatın bilançosu ağırlaşıyor
MACRON DUYURDU
MACRON DUYURDU
Fransız askerleri Suudi Arabistan'a gidiyor!
KAP AÇIKLAMASI GELDİ!
KAP AÇIKLAMASI GELDİ!
Katılımevim ve Birevim'in devrinde kritik gelişme
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Felix Zwayer nereli, hangi maçları yönetti? Türkiye-Fransa maçının hakemi Zwayer oldu!
Felix Zwayer nereli, hangi maçları yönetti? Türkiye-Fransa maçının hakemi Zwayer oldu!
Kaydet
Survivor’dan fon soruşturmasına! “Yerli Adriana Lima” Fatmagül Lafçı gözaltına alındı
Survivor’dan fon soruşturmasına! “Yerli Adriana Lima” Fatmagül Lafçı gözaltına alındı
Kaydet
Trump'ın sağ kolu Türk milyarderle evleniyor! Dünyanın konuştuğu Turhan Mildon kimdir?
Trump'ın sağ kolu Türk milyarderle evleniyor!
Kaydet
SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.