ABD'nin Florida eyaletinde eski profesyonel tenisçi Nicolás Xiviller Pardodeir, alışveriş için girdiği bir spor mağazasında sinir krizi geçirdi. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde tenis raketlerini peş peşe kıran eski sporcunun mağaza çalışanlarını tehdit ettiği, ardından da cam kapıya yumruk ve kafa attığı görüldü.

Uruguaylı eski profesyonel tenisçi Nicolás Xiviller Pardodeir, Florida'nın Doral kentindeki bir spor mağazasında yaşadığı öfke patlamasıyla gündeme geldi. Mağaza içerisinde kontrolden çıkan Xiviller, satıştaki tenis raketlerini eline alarak defalarca yere vurdu ve kullanılmaz hale getirdi. O anlar iş yerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Eski tenis yıldızı spor mağazasında sinir krizi geçirdi! Raketleri parçaladı, camları yumrukladı

ÇALIŞANLARA TEHDİTLER SAVURDU

Görüntülerde, eski tenisçinin toplam değeri 568 dolar olan raketleri art arda sert şekilde zemine vurarak parçaladığı görüldü. Çevredeki müşteriler ve çalışanlar büyük panik yaşarken, mağaza görevlileri Xiviller'i sakinleştirmeye çalıştı. Ancak iddiaya göre eski sporcu, kendisini durdurmak isteyen çalışanlara tehditler savurdu.

Eski tenis yıldızı spor mağazasında sinir krizi geçirdi! Raketleri parçaladı, camları yumrukladı

KAPIYA YUMRUK ATTI

Öfke nöbeti bununla da sınırlı kalmadı. Xiviller, mağazanın ön cam kapısına yumruk attı, ardından başını da kapıya vurdu. Yaşananlar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis, eski tenisçiyi kısa süre içinde gözaltına aldı.

Yetkililer, Nicolás Xiviller Pardodeir hakkında ağırlaştırılmış saldırı, mala zarar verme ve kamu düzenini bozma suçlamalarıyla işlem yapıldığını ve tutuklandığını açıkladı.

Eski tenis yıldızı spor mağazasında sinir krizi geçirdi! Raketleri parçaladı, camları yumrukladı

Instagram hesabında kendisini eski bir ATP tenisçisi ve profesyonel padel oyuncusu olarak tanıtan Nicolás Xiviller Pardodeir'in, aynı zamanda Miami'de yerel sporculara tenis ve padel antrenörlüğü yaptığı biliniyor.

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