Gülistan Doku soruşturmasında ilk kez ortaya çıkan Gülistan'a ait reçete, dilekçe olduğu değerlendirilen kağıt parçaları, eski valinin planını ortaya çıkardı. Reçetede Gülistan’a üst solunum yolu enfeksiyonu teşhisi konulduğu, 3 ilaç yazıldığı belirlendi. Dilekçe görünümlü diğer kağıtta ise Gülistan'ın üniversitede yaşadığı sorunları anlattığı, "Buse" ve "Erdem Hoca" isimlerinin yazdığı tespit edildi. Su altında tahrip olmayan kağıtlarla, eski valinin arama çalışmalarını farklı yöne çekmek istediği öğrenildi.

Tunceli'de 5 Ocak 2020'den beri haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili soruşturmada gizem adım adım çözülüyor. Tunceli ve Erzurum Cumhuriyet Başsavcılıkları geçmiş soruşturma evraklarını tek tek mercek altına aldı, önemli deliller gün yüzüne çıktı.

Eski Vali Tuncay Sonel’den sinsi plan! İlk kez ortaya çıkan sahte deliller, ‘Gülistan’ oyununu bozdu

REÇETE, DİLEKÇE DELİLİ

Sabah gazetesinden Ali Rıza Akbulut’un haberine göre; Savcılık, arama çalışmalarında Gülistan Doku'nun 5 Ocak 2020'de kaybolmasının ardından 8 ve 10 Ocak 2020'de baraj gölünde bulunduğu belirtilen ve Gülistan'a ait reçete, dilekçe olduğu değerlendirilen kağıt parçaları ve makas gibi delilleri inceledi.

Reçete

ARAMALARI YANLIŞ YÖNE ÇEKTİ

Kağıttaki yazıların tahrip olmaması ve halen okunabilir durumda bulunması şüpheli olarak değerlendirilirken, eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel ve beraberindeki kişilerin bu delilleri bölgeye bıraktığı ve arama çalışmalarını buraya yönlendirdikleri tespit edildi.

3 İLAÇ YAZILMIŞ

O dönem pratisyen hekim olan Ezgi Erdal tarafından imzalanan Gülistan'a ait reçetede 3 farklı ilacın yazıldığı görüldü. Reçeteye üst solunum yolu enfeksiyonuna işaret eden "ÜSYE" ibaresinin not düşüldüğü belirlendi. Gülistan’a ilaç olarak ağrı kesici, antibiyotik yazıldığı tespit edildi.

Dilekçe

SADECE İKİ İSİM VAR

Suyun altında bulunduğu öne sürülen dilekçe görünümlü başka bir kağıtta ise "Buse" ve "Erdem Hoca" isimlerinin yazdığı, Gülistan'ın üniversitede yaşadığı sorunları anlattığı, 'psikolojikman bizde baskı oluşturuldu' şeklinde ifadelerin yer aldığı görüldü.

Eski Vali Tuncay Sonel’den sinsi plan! İlk kez ortaya çıkan sahte deliller, ‘Gülistan’ oyununu bozdu

"AĞABEY" PLANI

Öte yandan Koruma polisi Şükrü Eroğlu ve ihraç polis memuru Gökhan Ertok arasındaki yazışmalarda, Gülistan'ın ağabeyi adına açılmış birçok hesabın engellendiği, Gülistan ile ağabeyi Osman Doku arasında sorun varmış algısı oluşturmak istendiği ortaya çıktı.

Şükrü Eroğlu'nun bu durum için "Çok işimize yarar" cevabını verdiği öğrenildi. Gülistan’ın hesaplarına temizleme yapan Gökhan Ertok’un Doku'nun kız arkadaşı Ebru D.'yi Tunceli Emniyeti'ne çağırttığı, telefonuna rızası dışında el koyduğu da belirlendi.

Eski Vali Tuncay Sonel’den sinsi plan! İlk kez ortaya çıkan sahte deliller, ‘Gülistan’ oyununu bozdu

DOSYADA EN SON NE OLDU?

Gülistan Doku ile ilgili soruşturma kapsamında 18 şüpheli daha gözaltına alındı. Erzurum ve Tunceli cumhuriyet başsavcılıklarının talimatı doğrultusunda, Erzurum İl Jandarma Komutanlığı tarafından bu sabah Nevşehir, İstanbul, Isparta, Bilecik, Bursa, Çanakkale, Ordu, Aydın, Diyarbakır, Kayseri, Ankara, Erzincan, Eskişehir, İzmir ve Antalya’da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Eski Vali Tuncay Sonel’den sinsi plan! İlk kez ortaya çıkan sahte deliller, ‘Gülistan’ oyununu bozdu

Operasyonda aralarında emniyet müdürü, emniyet amiri, başkomiser, komiser, başpolis, 10 polis memuru, bilgisayar işletmeni ve 3 emekli polis memurunun bulunduğu 19 zanlı hakkında işlem yapıldı.

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