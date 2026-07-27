Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 31. kitabevini Gaziantep’te hizmete açtı. Kitap satışının yanı sıra okurları yazarlar ve fikirlerle buluşturmayı amaçlayan kitabevinin açılışına kent protokolü ve İş Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Bali katıldı.

6 bin 600’ü aşkın eseri kapsayan kataloğu ve yılda 17 milyon kitaba ulaşan satış hacmiyle Türkiye’nin en köklü yayınevleri arasında bulunan Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, büyümeye devam ediyor.

Yayınevinin 31. kitabevi, köklü tarihi ve kültürel mirasıyla öne çıkan Gaziantep’te kapılarını açtı. Kitabevi, kitapların satışa sunulduğu bir mağaza olmanın ötesinde okurların kitaplar, yazarlar ve fikirlerle bir araya gelebilecekleri yaşayan bir kültür mekânı olarak dizayn edildi.

Açılış töreni Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şehitkâmil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, İş Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Bali ve Gaziantep Kent Konseyi Başkanı Erdem Güzelbey’in katılımıyla gerçekleştirildi.

Bali, kitapla okurları buluşturmanın değerine işaret ederek, bu işi uzun süreli olarak yapabilmeyi kendisine şiar edinen İş Bankası için bunun gurur vesilesi olduğunu, kendisinin de böyle bir vesileyle memleketi Gaziantep’te bulunmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.

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