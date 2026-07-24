İngiltere’nin başşehri Londra’da açılan “Timewalk” adlı dijital deneyim sergisinde, Göbeklitepe’den başlayarak farklı medeniyetlerin tarihleri âdeta tekrar canlandı.

Dünyanın dört bir yanından medeniyetleri ve kültürleri buluşturan İngiltere, şimdi de insanlık tarihinin en eski dönüm noktalarından biri olan Göbeklitepe’ye yüzünü çevirdi. Tarihi 12 bin sene evveline uzanan Göbeklitepe’nin hikâyeleri, 3 bin 500 kilometre uzaklıktaki Londra’ya taşındı.

DEM Müzecilik tarafından Immerse LDN’de açılan “Timewalk” (Zamanda Yolculuk) adlı dijital deneyim sergisinde, Göbeklitepe’den başlayarak Babil, Antik Mısır, Maya ve Rapa Nui gibi medeniyetlerin tarihleri dijital anlatımla sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Bu beş farklı deneyimi bir araya getiren sergi, baş döndürücü bulundu. Su mefhumu üzerinden birleşen tecrübede, ziyaretçiler tarihin bir parçası hâline geldi.

Göbeklitepe, İngiltereye taşındı! 12 bin yıllık tarih Londrada canlandı

İKİ YILDA HAZIRLANDI

Biz de “Timewalk”a adım attığımızda yürüyen bir platform içerisinde dijital bir tünelden geçtik. İçeride 360 derece projeksiyonlar, uzamsal ses ve çarpıcı sinematik görüntülerle kadim medeniyetler âdeta gözümüzün önünde canlandı. Babil’in Asma Bahçeleri’nin bilinmezlikleri, Firavunların ölümsüzlük arayışları, Mayaların sayılar ve gökyüzüyle olan münasebetleri ile Büyük Okyanus’un ortasındaki Rapa Nuilerin aykırı dünyaları modern tarihî bakış açısıyla tasvir edildi.

Bütün bunlar 26 dilde sesli rehber ve çocuklara has anlatımla sunuldu. Türkçe anlatımları Selçuk Yöntem ve Devrim Yakut seslendirdi. Uzman tarihçilerin danışmanlığında iki senede hayata geçen “Timewalk” sergisinin arka planında sanat direktörleri, profesyonel senaristler, 2D ve 3D sanatçılar, mimarlar ve teknoloji uzmanlarından oluşan 250 kişilik bir ekip yer aldı.

ROMA’DA DA AÇILACAK

DEM Müzecilik Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Uğur Esin, bugüne kadar hayata geçirdikleri 18 müze ve kültür kompleksiyle 15 uluslararası ödülün sahibi olduklarını söyledi. “Timewalk Exhibition” ile az bilinen kültürleri teknolojiye yatkın olan yeni nesille buluşturmak istediklerini kaydeden Esin, Göbeklitepe’den yola çıkmalarının ise “kültür ihracı” olarak addedilebileceğini ifade etti.

Uğur Esin, önümüzdeki yıl da Roma’da hayata geçirecekleri deneyim müzesi Kolezyum’un hikâyesini bir Türk şirketi olarak İtalyanlara anlatacaklarını belirtti. DEM Müzecilik CEO’su Eda Bildiricioğlu da kendi farklarını ortaya koymak için çok kültürlü bir şehir olan Londra’yı seçtiklerini söyledi.

Murat Öztekin, DEM Müzecilik Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Uğur Esin’le Londra’da bir araya geldi.

ANADOLU MİRASI YURT DIŞINDA TANITILIYOR

“Timewalk” dijital deneyim sergisinin Londra’daki açılışında Göbeklitepe ve Karahantepe Kazı Başkanı Prof. Dr. Necmi Karul da katıldı. Prof. Dr. Karul “Bu sergide başlangıç noktasına Göbeklitepe’nin yerleştirilmiş olması, ki biz bu anlamda Göbeklitepe’yi bir sıfır noktası olarak tanımlamasak bile, önemli kırılma noktalarından birinin yaşandığı yer olduğu için anlamlı” dedi.

Son aylarda Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından da İtalya ve Almanya’da sergiler açıldığını hatırlatan Karul, Anadolu’nun zenginliklerinin dünyaya tanıtılmasındaki girişimlerin karşılık bulduğunu söyledi.

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