İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, "Ahbaplar Suç Örgütü" soruşturması kapsamında tanınan 6 ismin ifadesine başvuracak. İfadeye çağrılan isimler; Fatih Altaylı, Şahan Gökbakar, Ruşen Çakır, Hazal Kaya, Özlem Gürses ve Fatih Koparan olarak açıklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, AHBAP Derneği için toplanan bağışların farklı amaçlar için kullanılmış olabileceği iddiası üzerine soruşturma başlatılmıştı.

28 KİŞİ TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 54 şüpheliden aralarında Ahbap Derneği kurucusu şarkıcı Haluk Levent ve Oğuzhan Uğur'un da bulunduğu 28 şüpheli tutuklanmıştı. Derneğin ve bazı şüphelilerin mal varlıklarına el konulmuştu.

ÜNLÜ İSİMLER İFADEYE ÇAĞRILDI

Dün sabah ise 'Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı' iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Ece Üner, Fatih Portakal, Feyza Altun, Gökhan Özoğuz ve Öykü Serter ifadeye çağrılmıştı. Şahıslar tek tek adliyeye giderek konuya dair ifadelerini verdi.

Şahan Gökbakar

ARALARINDA GÖKBAKAR VE KAYA DA VAR

Bugün yaşanan son dakika gelişmesine göre soruşturma genişletildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, "Ahbaplar Suç Örgütü" soruşturması kapsamında tanınan 6 ismin ifadesine başvuracak.

İşte ifadeye çağrılan o isimler: Fatih Altaylı (YouTube Yayıncısı), Şahan Gökbakar (Komedyen), Ruşen Çakır (YouTube Yayıncısı), Hazal Kaya (Oyuncu), Özlem Gürses (YouTube Yayıncısı), Fatih Koparan (Sosyal Medya Fenomeni)

Hazal Kaya

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