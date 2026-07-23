Özel Güvenlik 121. Temel Eğitim ve 97. Yenileme Eğitimi Sınavı'na (ÖGG) katılan adayların gündeminde sonuç takvimi var. Belirlenen takvime göre, ÖGG sınav sonuçları kısa süre sonra online olarak paylaşılacak. Sınavda başarılı sağlayan adaylar, eğitim alma hakkı kazanmış olacak. Peki, ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖGG sınav sonucu nasıl öğrenilir?

Özel Güvenlik 121. Temel Eğitim ve 97. Yenileme Eğitimi Sınavı'na katılan adayların en çok merak ettiği konuların başında sonuç takvimi geliyor. Özel Güvenlik 121. Temel Eğitim ve 97. Yenileme Eğitimi Sınav talimatında sürece ve sonuç tarihine ilişkin bilgilendirme yapılmıştı. Takvime göre, ÖGG sınav sonuçlar temmuz ayının son günlerinde duyurulacak. EGM takvimine göre sonuçların 24 Temmuz 2026'da açıklanması planlanıyor.

Bu tarihten sonra adaylar başarı durumlarını resmi sonuç ekranından görebilecek. Sonucuna itiraz etmek isteyenlerin önce 25-29 Temmuz arasında 350 TL ücreti yatırması, ardından 27-29 Temmuz tarihlerinde başvurusunu tamamlaması gerekiyor.

ÖGG 121. dönem sonuçlarının açıklanmasına saatler kaldı! ÖGG sınav sonucu nasıl öğrenilir?

ÖGG SINAV SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) sınav sonuçları, Emniyet Genel Müdürlüğünün online işlem sistemi üzerinden T.C. kimlik numarası ve güvenlik kodu kullanılarak sorgulanabilecek.

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