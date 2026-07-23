Kızıldeniz'deki Husi tırmanışı küresel bir çatışma riskini zirveye taşıdı. Husilerin dün gece iki Suudi Arabistan petrol tankerini vurmasının ardından Trump'tan tarihi bir uyarı geldi.

ABD Başkanı Donald Trump, Yemen’deki Husilerin Kızıldeniz’de iki Suudi Arabistan gemisine yönelik gerçekleştirdiği füzeli saldırının ardından yeniden bir ültimatom yayımladı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Trump, ABD'nin bir yıl önce deniz ticaretini tıkadıkları gerekçesiyle Husileri ağır şekilde bombaladığını hatırlattı.

Husilerin o tarihten bu yana son derece "akıllıca ve profesyonelce" davrandığını söyleyen Trump, dün gece yaşanan saldırıyla durumun değiştiğini ileri sürdü:

"O zamandan beri ve İran ile olan çatışmamız sırasında Husiler çok sorumlu bir şekilde hareket ettiler. Ne yazık ki şimdi yeniden başladılar ve dün gece iki Suudi Arabistan gemisine ateş açtılar. Lütfen bu gerçeğin kayda geçmesini sağlayın. Eğer bunu tekrar yaparlarsa, Amerika Birleşik Devletleri doğrudan İran'ı sorumlu tutacaktır. Çünkü Husiler, İran'ın bir vekili ve uzantısıdır. Bu durumda İran'a çok ağır askeri cezalar verilecek. Elbette Husilerin kendilerine de hak ettikleri cezalar kesilecek. Onların şimdiye kadar sergilediği profesyonel tutumdan sonra bu şekilde davranmalarından büyük hayal kırıklığı duydum."

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İRAN'IN YIPRATMA SAVAŞI İŞE YARADI MI?

Hürmüz Boğazı'nı fiilen kapalı tutarak küresel enerji krizini derinleştiren İran, şimdi de Bab el-Mandeb üzerinden Suudi Arabistan ve Batı ekonomisine dönük bir yıpratma savaşı yürütüyor. Ancak Tahran'ın vekil gücü stratejisi, Washington’ın savaşı doğrudan İran topraklarına ve askeri altyapısına taşıma tehdidiyle sert bir dirençle karşılaştı.

KIZILDENİZ’DE ENCELIA GEMİSİ VURULDU

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'da yer alan habere göre yetkili bir kaynak, Suudi bir şirkete ait "ENCELIA" isimli geminin Kızıldeniz'de seyir halindeyken saldırıya uğradığını bildirdi.

Saldırı sonucu geminin baş kısmında yangın çıktığını aktaran kaynak, tüm mürettebatın sağlık durumunun iyi olduğunu kaydetti.

Kaynak ayrıca, ilgili makamların geminin ve mürettebatın güvenliğini sağlamak, deniz çevresini korumak için gerekli tüm tedbirleri aldığını vurguladı.

Söz konusu saldırıların, ticari gemilerin ve mürettebatının güvenliğini garanti altına alan uluslararası hukuk ve teamüllerin ihlali olduğu ifade edildi.

NELER OLDU?

Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri, yaptığı görüntülü açıklamada, "ENCELIA" ve "LAYLA" isimli, Suudi Arabistan'a ait iki petrol tankerine saldırı düzenlediklerini belirtmişti.

İran destekli Husiler, 20 Temmuz'da, Suudi Arabistan'a karşı "deniz ablukası uygulamaya başladıklarını" duyurmuştu.

Ensarullah’ın Askeri Sözcüsü Seri, yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan'ı "yaklaşık 12 yıldır Yemen halkına yönelik kapsamlı abluka uygulamak, ülkenin kaynaklarını yağmalamak, limanlar ile havalimanlarını kara, deniz ve havadan kuşatarak halkın çektiği sıkıntıları dayanılmaz bir noktaya taşımakla" suçlamıştı.

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