Bosch Fren Sistemleri, Bursa fabrikasında 27 Temmuz-9 Ağustos tarihleri arasında planlı yıllık izin ve periyodik bakım çalışmaları nedeniyle üretime geçici olarak ara verileceğini KAP'a bildirdi.

Bosch Fren Sistemleri, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) önemli bir açıklamada bulundu. Şirket, KAP'a yaptığı açıklamada Bursa fabrikasında üretime geçici olarak ara vereceğini duyurarak kamuoyunu bilgilendirdi.

Bosch'un yaptığı açıklamaya göre, söz konusu karar tesis genelinde gerçekleştirilecek periyodik bakım ve yenileme çalışmaları kapsamında alındı. Üretime ara verilmesi, her yıl uygulanan planlı yıllık izin dönemi ile tesis genelinde gerçekleştirilecek bakım çalışmaları doğrultusunda gerçekleştirilecek.

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27 TEMMUZ-9 AĞUSTOS ARASINDA ÜRETİM DURACAK

Bursa'daki Bosch Fren Sistemleri fabrikasında üretim, 27 Temmuz-9 Ağustos 2026 tarihleri arasında durdurulacak. Şirket, bu tarihler arasında fabrikada bakım ve teknik yenileme çalışmaları yapılacağını açıkladı.

Boschtan KAPa açıklama! Şirket üretime ara veriyor

Şirket, bu uygulamanın planlı bir süreç olduğunu belirtirken, operasyonların daha verimli yürütülmesi amacıyla bu yöntemin tercih edildiğini kaydetti. İki haftalık süreç boyunca fabrika çalışanları yıllık izinlerini kullanırken, üretim tesisinde kapsamlı bakım ve teknik yenileme çalışmaları gerçekleştirilecek.

Şirket, 27 Temmuz-9 Ağustos tarihleri arasındaki planlı üretim duruşunun tedarik zinciri veya operasyonel faaliyetler üzerinde herhangi bir olumsuz etki oluşturmasının beklenmediğini belirtirken, bakım ve onarım çalışmalarının tamamlanmasının ardından faaliyetlerin eksiksiz şekilde devam edeceğini ifade etti.

BOSCH'TAN KAP'A AÇIKLAMA

Şirket, KAP'a yaptığı açıklamada, "Yıllık izin dolayısıyla fabrikamızda 27.07.2026 ile 09.08.2026 tarihleri arasında üretime ara verilecektir. Bu dönem zarfında periyodik bakım çalışmaları gerçekleştirilecektir. Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur." ifadelerine yer verdi.

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