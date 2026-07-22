Körfez’de aylar süren ABD-İran gerilimi ve füze saldırıları yüzünden kan kaybeden Dubai turizm sektörü, yerel halkı devreye soktu. Emirlik yönetimi, yakınlarını şehre davet eden sakinlerine 37 bin 758 Türk Lirası’na (3.000 dirhem / yaklaşık 716 avro) varan indirim ve özel ayrıcalıklar sunacağını açıkladı.

YAKININI GETİREN SAKİNLERE PARA DESTEĞİ Dubai Ekonomi ve Turizm Bakanlığı, bölgedeki savaşın ve yüksek yaz sıcaklıklarının (50°C) turizm üzerindeki olumsuz etkilerini hafifletmek amacıyla "Dubai’ye Davet isimli yeni programını tanıttı. 20 Temmuz - 31 Ekim tarihleri arasında geçerli olacak kampanya kapsamında, akraba ve arkadaşlarını şehre davet eden emirlik sakinleri, 3.000 dirhem (yaklaşık 716 avro / 37.758 TL) değerindeki avantaj paketinden yararlanacak. Hazırlanan kuponlar otel konaklamalarında, restoranlarda ve eğlence parklarında indirim olarak kullanılabilecek.

Yılda ortalama 19,5 milyon ziyaretçi ağırlayan ve Körfez’in en popüler destinasyonlarından biri olan Dubai, ABD ile İran arasında tırmanan bölgesel savaştan ağır darbe almıştı. Savaşın kış sezonuna denk gelen ilk döneminde Palm Jumeirah ve Burj Al Arab gibi dünyaca ünlü yapılara isabet eden İHA ve füze saldırıları turist akınını durdurmuştu. Son çatışmalardan doğrudan etkilenmese de imaj kaybı yaşayan Emirlik, müşteri portföyünü yerel pazarla ayakta tutmaya çalışıyor.

HÜKÜMETTEN SEKTÖRE MİLYON DOLARLIK DESTEK PAKETİ Savaşın getirdiği ekonomik zararı kompanse etmek amacıyla Dubai yönetimi teşvik paketlerini art arda devreye sokuyor. Mart ayında sağlanan 270 milyon dolarlık desteğin ardından Mayıs ayında sektöre 400 milyon dolar (350 milyon avro) daha kaynak aktarılmıştı. "A Dubai Invite" hamlesiyle de yaz sezonundaki durgunluğun kırılması ve iç pazar dinamikleriyle turizmin canlandırılması hedefleniyor.

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