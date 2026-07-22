Anadolu Ajansı
Nicolo Zaniolo krizinde mutlu son: Yeni takımı resmen açıklandı
İtalya Serie A ekibi Udinese, Galatasaray'dan Eylül 2025'de kiraladığı ve geçtiğimiz günlerde 5 milyon euroya (sonraki satıştan yüzde 50 pay) satın alma opsiyonunu kullandığı Nicolo Zaniolo'nun sözleşmesinin uzatıldığını duyurdu.
Udinese, geçtiğimiz ay Galatasaray'dan bonservisini aldığı Nicolo Zaniolo ile yeni sözleşme imzaladığını duyurdu.
3+1 YILLIK ANLAŞMA
Serie A kulübünden yapılan açıklamada, 27 yaşındaki futbolcuyla 1 yılı opsiyonlu 4 yıllık anlaşma sağlandığı belirtildi.
UDINESE PERFORMANSI
Galatasaray'dan 5 milyon euro bonservis ve sonraki satıştan yüzde 50 pay karşılığında transfer edilen Zaniolo, İtalyan ekibiyle 34 maça çıktı ve sahada kaldığı 2400 dakikada 6 gol kaydetti.
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