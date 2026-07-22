Mısır’ın başkenti Kahire’ye yaklaşık 205 kilometre uzaklıktaki Ras Sadr bölgesinde Türk ve Azerbaycanlı turistleri taşıyan tur otobüsünün kamyona çarpması sonucu meydana gelen kazada 26 Türk vatandaşı yaralandı.

Mısır’ın başkenti Kahire’ye yaklaşık 205 kilometre uzaklıktaki Ras Sadr bölgesinde Türk ve Azerbaycanlı turistleri taşıyan tur otobüsünün kamyona çarptı.

26 TÜRK VATANDAŞI YARALANDI

Mısır’da Şarm eş-Şeyh-Kahire kara yolundaki Ras Sadr bölgesinde sabah saatlerinde meydana gelen kazada, 26 Türk vatandaşı, 4 Mısır vatandaşı ve 1 Azerbaycan vatandaşı olmak üzere toplam 31 kişi yaralandı.

Şarm eş-Şeyh’ten Giza Piramitleri bölgesine hareket eden 22 otobüslük tur konvoyunda meydana gelen kazada yaralananlar ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Şarm eş-Şeyh Uluslararası Hastanesi ile Tor Hastanesine kaldırıldı.

Yaralı Türk vatandaşlarının büyük bölümünün sağlık durumunun stabil olduğu bildirildi.

Türkiye’nin Kahire Büyükelçisi Salih Mutlu Şen, kazanın ardından konsolosluk destek ekibinin olay yerine intikal ettiğini belirtti. Büyükelçi Şen'in yaralı Türk vatandaşlarının en kısa sürede gerekli tedavilerinin sağlanması amacıyla Mısır Sağlık Otoritesi Başkanı Ahmed el-Sobaky ile görüştüğü ifade edildi. Görüşmede Sobaky, yaralıların durumunu yakından takip ettiğini ve tüm yaralılara gerekli tıbbi müdahale ve tedavinin en iyi şekilde sağlandığını aktardı.

Şen, yaralı Türk vatandaşlarına gerekli özeni ve ilgiyi göstermeleri dolayısıyla Mısır sağlık makamlarına ve doktorlarına teşekkürlerini iletti.

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