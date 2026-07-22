Rekabet Kurumu, Tekfen Holding'in yüzde 42,8 hissesinin OYAK'ın iştiraki ON Investment tarafından devralınmasına onay verdi. Böylece taraflar arasında daha önce başlatılan hisse devir süreci resmiyet

Rekabet Kurumu'ndan Tekfen'in hisselerine yönelik önemli bir karar geldi. Kurumun kararına göre, Can Kültür Sanat Eğitim Kurumları İşletmeciliği AŞ'ye ait Tekfen Holding'in yüzde 42,8 oranındaki hissesinin, OYAK'ın iştiraki ON Investment'a satışına izin verildi.

REKABET KURUMU HİSSE DEVRİNE ONAY VERDİ

Daha önce Tekfen Holding AŞ'nin sermayesinin yüzde 42,8'ine sahip olan Can Kültür Sanat Eğitim Kurumları İşletmeciliği AŞ, paylarının tamamının devri için Ordu Yardımlaşma Kurumu (OYAK) ile satış görüşmelerine başlandığını açıklamıştı. Yürütülen görüşmeler kapsamında hisse devrine Rekabet Kurumu tarafından onay verildi.

Tekfenin yüzde 42lik hissesine Rekabet Kurumundan onay!

Rekabet Kurumu'nun açıklamasında, "Çoğunluğu Ordu Yardımlaşma Kurumu'na ait ON Investment B.V.'nin, Can Kültür ve Sanat Eğitim Kurumları İşletmeciliği AŞ'den Tekfen Holding AŞ'nin yüzde 42,80 oranındaki hisselerini devralması işlemine izin verildi." ifadelerine yer verildi.

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