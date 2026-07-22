AJet, yurt dışı uçuşlarında indirim kampanyası başlattı. "KESFET30" koduyla satın alınacak biletlerde yüzde 30 indirim sunulurken, kampanya kapsamında bagaj ücretlerinde de aynı oranda avantaj sağlanacak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, yarın saat 23.59'a kadar satışta olacak indirimli biletler 15 Eylül 2026-4 Mart 2027 tarihleri arasındaki (23 Ekim-2 Kasım 2026 ve 17 Aralık 2026-6 Ocak 2027 tarihleri arasındaki uçuşlar hariç) yurt dışı seyahatlerde kullanılabilecek.

KAMPANYAYA DAHİL OLAN ÜLKELER

Kampanya Almanya, Arnavutluk, Avusturya, Bosna Hersek, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Fransa, Hollanda, İngiltere, İspanya, İsveç, İsviçre, İtalya, Kosova, Macaristan, Kuzey Makedonya, Romanya, Azerbaycan, Gürcistan, Rusya, Kırgızistan, Özbekistan, Kazakistan, Cezayir, Ürdün, Irak, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Lübnan, Mısır ve Suriye'ye yapılacak seferlerde geçerli olacak.

AJetten yurt dışı uçuşlarda indirimli bilet kampanyası!

İndirimli biletler "KESFET30" kodu ile sadece AJet.com ve AJet Mobil uygulaması üzerinden satın alınabilecek.

Yurt dışı kampanyası boyunca uçak altı bagajı satın almak isteyen yolcular yüzde 30 indirimden de yararlanabilecek.

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