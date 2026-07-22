HSBC, jeopolitik riskler, Fed'in faiz politikası ve merkez bankalarının altın alımları doğrultusunda tahminlerini güncelledi. Banka, kısa vadeli beklentisini aşağı çekerken uzun vadede altındaki yükseliş trendinin süreceğini öngördü. İşte HSBC'nin 2026 ve 2027 sonu altın tahmini..

Küresel piyasalarda altın fiyatlarına yönelik beklentiler yeniden şekillendi. Dünyanın önde gelen bankalarından HSBC'den yeni bir analiz geldi.

Bireysel bankacılıktan kurumsal finansmana, yatırım hizmetlerinden uluslararası ticaretin finansmanına kadar geniş bir yelpazede faaliyet gösteren ve dünyanın en büyük finans kuruluşları arasında yer alan İngiltere merkezli banka HSBC, 2026 yılı ortalama altın fiyatı tahminini ons başına 4.864 dolardan 4.560 dolara düşürdü.

Altın yıl sonunda ne kadar olacak? Dünyaca ünlü banka HSBC tahminini açıkladı

Buna karşın banka, yıl sonu fiyat hedefini 4.750 dolar olarak korudu. HSBC Baş Değerli Metaller Analisti James Steel de altının uzun vadede iyimser bir görünüm sergileyeceğini ifade etti.

HSBC, 2027 yıl sonu hedefini 5.025 dolar, 2028 ve 2029 tahminlerini ise sırasıyla 5.200 ve 5.300 dolar seviyesinde sabit tuttu. Banka, ortalama fiyat tahminindeki aşağı yönlü revizyonun kısa vadeli görünümü yansıttığını, buna karşın yıl sonu hedefini koruduğunu belirtti.

ALTIN KISA VADE DE YATAY SEYREDEBİLİR

Dünyanın en büyük bankalarından biri olan HSBC'nin iki önemli analisti Willem Sels ve Lucia Ku, mevcut koşullarda altının kısa vadede yüksek reel faizler ve güçlü dolar nedeniyle yatay seyir izleyebileceğini ifade etti. Banka, 2026 yılının geri kalanında altının 3.800-4.700 dolar bandında işlem görmesini bekliyor. Banka ayrıca jeopolitik risklerin, yani İran-ABD savaşının yanı sıra ABD tahvil faizlerindeki yükseliş ve güçlü doların da kısa vadede altın fiyatları üzerinde baskı oluşturmaya devam ettiğini aktardı.

HSBC'nin merkez bankası altın alımı beklentisi ise 2026 yılı için 680 ton, 2027 yılı için ise 850 ton seviyesinde bulunuyor. Altının uzun vadeli görünümünü destekleyen en önemli unsurun merkez bankalarının alımları olmaya devam ettiğini vurgulayan HSBC, talebin değerli metal fiyatları üzerinde yukarı yönlü baskıyı sürdürmesini beklediğini ifade etti.

Altın yıl sonunda ne kadar olacak? Dünyaca ünlü banka HSBC tahminini açıkladı

Altın için en önemli destekleyicilerden birinin kamu borçları ve jeopolitik riskler olduğunu dile getirdi. Ayrıca James Steel de İran kaynaklı jeopolitik gelişmelerin altın fiyatları üzerindeki etkisinin geçici olacağını ifade etti.

FED, TAHVİL FAZİLERİ VE DOLAR ALTININ YÖNÜNÜ ETKİLEYECK

Altının asıl seyrini ise ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikası, tahvil faizleri ve doların seyri belirleyecek. Bunun yanı sıra HSBC, kısa vadeli dalgalanmalara rağmen altının yapısal yükseliş hikayesinin değişmeyeceğini vurguluyor. Merkez bankalarının güçlü alımları, rezerv çeşitlendirme eğilimi, artan küresel borç yükü ve portföy çeşitlendirme ihtiyacının orta ve uzun vadede altın fiyatlarını destekleyici yönde olacağı belirtiliyor.

Altın yıl sonunda ne kadar olacak? Dünyaca ünlü banka HSBC tahminini açıkladı

Giderek değişen dünya şartlarıyla şekillenen piyasalarda altının oynaklığı da her geçen gün değişmeye devam ediyor. Sürekli değişen koşullar ve ülke liderlerinin açıklamalarından etkilenen piyasalarda, en önemli değerli metallerden biri olan altının önümüzdeki dönemde nasıl bir seyir izleyeceği ise merak konusu.

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