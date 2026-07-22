Apple, cihaz kiralama modeliyle çalışan yeni "Apple Upgrade" programını hayata geçirmeye hazırlanıyor. Kullanıcılar, abonelik sistemi sayesinde cihazlarını erken yenileyebilecek, vade sonunda ise satın alma veya iade etme seçeneklerinden birini tercih edebilecek.

Akıllı telefonlardan bilgisayarlara, giyilebilir teknolojilerden dijital hizmetlere kadar geniş bir ürün ve hizmet ekosistemi sunan, yenilikçi ürünleri ve küresel piyasalardaki etkisiyle dünyanın en değerli şirketleri arasında yer alan ABD merkezli teknoloji devi Apple'dan cihaz satışına yönelik önemli bir yenilik geliyor. Şirket, Apple Upgrade adlı kiralama programını hayata geçirmeye hazırlanıyor.

Çoğu iPhone, Mac, iPad ve Apple Watch modelini kapsayacak program sayesinde kullanıcılar, cihazın kalan ödemesini vadesinden önce tamamlayabilecek, yeni bir modele erken geçiş yapabilecek veya kiralama süresinin sonunda cihazı satın alarak kullanmaya devam edebilecek.

Bloomberg'in haberine göre, 28 Temmuz'da kullanıma sunulması planlanan yeni hizmetin kullanıcılar açısından önemli avantajlar sağlaması bekleniyor. Apple, bu program için "şimdi al, sonra öde" (BNPL) hizmeti sunan İsveç merkezli finansal teknoloji şirketi Klarna ile ortaklık kurdu. Apple'ın ilk etapta Upgrade programını ABD'de hem perakende mağazalarında hem de çevrim içi olarak sunacağı belirtiliyor.

Apple yeni programını tanıttı! Artık iPhonelar 24 ay vadeyle kiralanabilecek

APPLE UPGRADE PROGRAMI NASIL İŞLEYECEK?

Abonelik sistemiyle çalışacak Apple Upgrade Programı kapsamında kullanıcılar, cihazın kalan ödemesini vade dolmadan tamamlayabilecek. Dileyen kullanıcılar yeni çıkan modellere erken geçiş yapabilecek, isterlerse sözleşme süresinin sonunda cihazı satın alarak kullanmaya devam edebilecek. Bazı işlemler için ek ücret uygulanabileceği belirtilirken, kullanıcılar vade sonunda tıpkı araç kiralama sisteminde olduğu gibi cihazı şirkete geri teslim etme seçeneğine de sahip olacak.

Apple yeni programını tanıttı! Artık iPhonelar 24 ay vadeyle kiralanabilecek

Programda kullanıcıların kredi notları önemli bir değerlendirme unsuru olarak kabul edilirken, iPhone ve Apple Watch kiralamaları 24 ay, Mac ve iPad planları ise 36 ay sürecek. Yeni program, Apple'ın Mac, iPad ve diğer cihazlardaki fiyatları yüzlerce dolar artırmasından haftalar sonra başlatılacak. Apple'ın ayrıca eylül ayında yeni modellerini tanıtırken iPhone fiyatlarını da artırması bekleniyor.

Apple, bu program kapsamında artan maliyetler karşısında tüketicisini korumayı hedeflerken, aynı zamanda rakiplerinden farklılaşarak cihaz satışlarını artırmayı amaçlıyor. Daha düşük ödeme imkanı sunan Upgrade programının, mevcut finansman programlarına kıyasla müşteriler için daha büyük avantaj sağlaması bekleniyor.

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Şirket ayrıca, Apple Upgrade programına yer açmak amacıyla mevcut iPhone ödeme seçenekleri olan iPhone Yükseltme Programı ve standart finansman programlarına yeni kayıt alımını durdurmayı planlıyor.

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