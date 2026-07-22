Samsung'un yılın en önemli teknoloji etkinliklerinden biri olarak görülen Galaxy Unpacked için geri sayım sona erdi. Yeni Galaxy cihazlarının tanıtılmasının beklendiği organizasyonun yayın saati, canlı yayın izleme bilgileri ve etkinlikte duyurulacak ürünler teknoloji tutkunlarının gündeminde yer alıyor. Peki, Samsung Galaxy Unpacked etkinliği nasıl, nereden izlenir?

Galaxy Unpacked etkinliğiyle yeni nesil katlanabilir telefonlarını ve giyilebilir teknolojilerini tanıtması beklenen Samsung, bugün Londra'da sahne alacak. Dünyanın birçok ülkesinden kullanıcılar, canlı yayını takip ederek yeni Galaxy ürünlerinin tüm detaylarını eş zamanlı öğrenebilecek.

SAMSUNG GALAXY UNPACKED ETKİNLİĞİ NASIL İZLENİR?

Samsung Galaxy Unpacked etkinliği, internet üzerinden canlı yayınlanacak. Kullanıcılar etkinliği Samsung'un resmi internet sitesi ve YouTube kanalı üzerinden takip edilebilecek.

Canlı yayında yeni Galaxy cihazlarının tanıtımının yanı sıra teknik özellikler, yapay zeka yenilikleri, ön sipariş süreci ve satış takvimine ilişkin resmi açıklamaların paylaşılması bekleniyor. Etkinliğin ardından tanıtılan ürünlerle ilgili tüm ayrıntılar Samsung'un resmi internet sitelerinde ve Newsroom sayfasında yayımlanacak.

Samsung Galaxy Unpacked etkinliği nasıl izlenir, saat kaçta?

SAMSUNG GALAXY UNPACKED ETKİNLİĞİ SAAT KAÇTA?

Samsung Galaxy Unpacked etkinliği 22 Temmuz 2026 Çarşamba günü Türkiye saatiyle 16.00'da başlayacak. Organizasyon İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenecek.

Etkinliğin yaklaşık bir saat sürmesi beklenirken, tanıtımların ardından yeni ürünlerin fiyatları, ön sipariş tarihleri ve satış takvimi de paylaşılacak.

Samsung Galaxy Unpacked etkinliği nasıl izlenir, saat kaçta?

SAMSUNG GALAXY UNPACKED ETKİNLİĞİNDE NELER TANITILACAK?

Samsung, etkinlikte tanıtacağı ürünlerin listesini resmi olarak açıklamadı. Ancak şirketin yayımladığı davet ve son günlerde ortaya çıkan güvenilir sızıntılar, Galaxy Z Fold 8, Galaxy Z Flip 8 ve Galaxy Z Fold 8 Ultra modellerinin tanıtılmasının beklendiğini gösteriyor. Bunun yanında Galaxy Watch 9 ve Galaxy Watch Ultra 2 akıllı saatlerinin de sahneye çıkması bekleniyor.

Etkinlikte ayrıca Samsung'un yapay zeka odaklı yeni Galaxy AI özellikleri, One UI güncellemeleri ve akıllı gözlük projesine ilişkin ilk resmi bilgilerin paylaşılabileceği değerlendiriliyor. Katlanabilir telefonlarda daha geniş tasarım, geliştirilmiş menteşe sistemi ve yeni nesil donanım özelliklerinin de Galaxy Unpacked'in öne çıkan başlıkları arasında yer alması bekleniyor. Ancak tüm teknik özellikler ve ürün isimleri Samsung'un resmi tanıtımıyla kesinleşecek.

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