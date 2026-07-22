Bakanlığın çekirge yoğunluğu için yaptığı ‘İstila değil doğal süreç’ açıklamasının ardından İstanbul için rahatlatan bir açıklama daha geldi. Çekirgelerin işgalci bir tür olmadığı, 1 ay içerisinde ortalıktan kaybolacağı, kene ve zararlı böcekleri yiyerek beslendiği ve insana zarar veren bir tür olmadığı açıklandı.

İstanbul’un çevre illerinde görüntülen çekirgelerin kenti istila ettiği iddiasının ardından Tarım ve Orman Bakanlığı bir açıklama yapmıştı. Açıklamada “Balkanlar'dan, Afrika'dan veya başka bir bölgeden ülkemize ulaşan sürü halinde bir çekirge istilası söz konusu değildir. Bu durum doğal bir süreç olup, bir istila anlamına gelmemektedir” ifadelerine yer verilmişti.

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RAHATLATAN BİR AÇIKLAMA DAHA

Çekirgelere yönelik endişelerin artmasının ardından uzman isimlerden de açıklamalar gelmeye devam ediyor. Kastamonu Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Cihan Cılbırcıoğlu, sosyal medyadaki dev çekirge iddialarına ilişkin konuştu.

Ne istila ne de tehlike! İstanbuldaki çekirgelerin sırrı çözüldü! Paniğe son, tarih verildi: 1 ay içerisinde kaybolacaklar

“İŞGALCİ BİR TÜR DEĞİL”

Cılbırcıoğlu “Halkımız burada panik yapmasın. Bu çekirge türü gibi bilinen bir çekirge türü. Hatta 1950 yılında Akdeniz'de tespit edilen, kayıtlara geçen, ülkemizde bulunan bir çekirge türü. Beyaz yüzlü çalı çekirgesi diyoruz. Bu çekirgenin ana vatanı İspanya ve İtalya, o bölgeden geldi ve Balkanlar üzerinde ülkemize giriş yaptı. Bu beyaz yüzlü çalı çekirgesinin 5-6 senede bir nüfusu pik yapıyor. Ama korkacak bir durum yok. Çünkü istilacı bir tür değil. Yayılımcı, işgalci bir tür değil” dedi.

Ne istila ne de tehlike! İstanbuldaki çekirgelerin sırrı çözüldü! Paniğe son, tarih verildi: 1 ay içerisinde kaybolacaklar

“HALKIMIZ RAHAT OLSUN”

“Bu çekirge insan etiyle beslenmez. Böcek yiyerek beslenir, bu doğrudur ama insana zarar vermez” diye vurgulayan uzman isim şöyle konuştu:

Rahatsız edildiğinde ısırabilir, dişleri kuvvetli olduğu için parmaklarımızı kanatabilir. Ama direkt insana zarar veren bir tür değil. Bu bitki zararlısı, bitki istilası yapan bir tür değil. Yani buğday, tahıl gibi tarım ürünlerine zarar vermez. Direkt böceklerle beslenir. O yüzden istilacı bir tür değil. Yani kıtlık oluşturacak gibi bir yargı doğru bir şey değil. O yüzden halkımız bu noktada rahat olsun.

Ne istila ne de tehlike! İstanbuldaki çekirgelerin sırrı çözüldü! Paniğe son, tarih verildi: 1 ay içerisinde kaybolacaklar

“BİR AY İÇERİSİNDE ORTADAN KAYBOLACAK”

Dr. Cılbırcıoğlu, çekirgelerin kene ve küçük böceklerle beslendiğini belirterek "Bu çekirgeler, akar dediğimiz kenelerle besleniyor. Yine örümcekgiller dediğimiz ve küçük böceklerle besleniyor. Avcı bir tür. Bu sene nüfusu küresel ısınmadan dolayı arttı, ilkbahar ve kış sıcaklıklarının yine çok düşük seyretmemesinden dolayı hızlı çoğaldı ve hızlı bir şekilde ülkemize giriş yaptı. Bu şekilde çok uzun sürmeyecek, belki de bir ay içerisinde ortadan kaybolacaktır. Tabii ki nüfusu artacaktır, görülecektir. Ama uzun süre ülkemizde kalıcı olmayacak” dedi.

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