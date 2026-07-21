“İstanbul’u çekirgeler istila etti” haberlerinin ardından Tarım ve Orman Bakanlığı, iddialara açıklık getirdi. Bakanlık Marmara Bölgesi'nde tarımsal üretimi tehdit eden herhangi bir çekirge istilası tespit edilmediğini, paylaşılan görüntülerin yerli türlere ait olduğunu bildirdi. Bakanlık açıklamasında “Balkanlar'dan, Afrika'dan veya başka bir bölgeden ülkemize ulaşan sürü halinde bir çekirge istilası söz konusu değildir. Bu durum doğal bir süreç olup, bir istila anlamına gelmemektedir” ifadelerine yer verildi.

Birkaç gün önce İstanbul’un bazı ilçelerinde çok sayıda çekirge görüldüğü, çekirgelerin balkonlara kadar ulaştığı, Balkanlar’dan Türkiye’ye geldiği ve İstanbul’un çekirge istilasına uğradığı iddia edilmişti.

İstanbul’un korkutan iddiaya son noktayı Bakanlık koydu: Bir çekirge istilası söz konusu değil

"ÇEKİRGE İSTİLASI SÖZ KONUSU DEĞİL"

Sosyal medyada çok sayıda çekirge görüntüsü paylaşılmıştı. Tarım ve Orman Bakanlığı söz konusu iddialara ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Bakanlık açıklamasında “Bakanlık ekiplerimiz tarafından yapılan inceleme ve takipler sonucunda, İstanbul ve Tekirdağ başta olmak üzere Marmara Bölgesi'nde tarımsal üretimi tehdit eden herhangi bir çekirge istilası veya ekonomik zarar oluşturan bir çekirge popülasyonu tespit edilmemiştir. Kamuoyuna yansıyan görüntülerde yer alan çekirgelerin yapılan tür teşhislerinde, bunların tamamının ülkemizde doğal olarak bulunan yerli popülasyonlara ait olduğu belirlenmiştir. Balkanlar'dan, Afrika'dan veya başka bir bölgeden ülkemize ulaşan sürü halinde bir çekirge istilası söz konusu değildir. Bu durum doğal bir süreç olup, bir istila anlamına gelmemektedir” ifadelerine yer verildi.

İstanbul’un korkutan iddiaya son noktayı Bakanlık koydu: Bir çekirge istilası söz konusu değil

81 İL İZLENİYOR

Yıllık Bitki Sağlığı Mücadele Programı kapsamında, 81 ilde görev yapan teknik ekipleri tarafından çekirge popülasyonlarının düzenli olarak izlendiği de vurgulandı.

"DÖNEMSEL ARTIŞLAR"

Bakanlığın resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şöyle denildi:

Son günlerde bazı basın yayın organları ve sosyal medya platformlarında İstanbul ve çevre illerde "çekirge istilası" yaşandığı yönünde yer alan paylaşımlar üzerine söz konusu açıklamayı yapma ihtiyacı hasıl olmuştur. İstanbul'da tespit edilen türün ise tarımsal üretime zarar veren bir çekirge olmadığı, aksine tarımsal zararlılarla beslenerek biyolojik dengeye katkı sağlayan Beyaz yüzlü çalı çekirgesi (Decticus albifrons) olduğu belirlenmiştir. Ülkemizde çok sayıda çekirge türü doğal olarak yaşamaktadır. İklim koşulları ve özellikle yumurtlama dönemlerine bağlı olarak, bazı türlerin popülasyonlarında dönemsel artışlar görülebilmekte; rüzgârın etkisiyle yerleşim alanlarına taşınabilmekte ve sıcak havalarda ışığa yönelmeleri nedeniyle vatandaşlarımız tarafından daha sık fark edilebilmektedir.

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