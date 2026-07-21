Yalova'daki Hava Kuvvetleri Komutanlığı 18'inci Ana Üs Komutanlığı'nda eğitim sırasında rahatsızlanan Hava Harp Okulu hazırlık sınıfı öğrencisi Veli Bilgin, şehit oldu. Aynı eğitimde rahatsızlanan 3 öğrencinin tedavisi sürüyor.

Dün saat 17.00 sıralarında Yalova'nın Çiftlikköy ilçesine bağlı Taşköprü beldesinde bulunan 18'inci Ana Üs Komutanlığı'nda sürdürülen eğitim sırasında Hava Harp Okulu hazırlık sınıfı öğrencisi Veli Bilgin ile 3 askeri öğrenci rahatsızlandı.

ÖNERİLEN HABERLER DÜNYA Artık seçim yapılmayacak! Nikaragua Devlet Başkanı Daniel Ortega açıkladı

HASTANEDE ŞEHİT OLDU

Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan öğrenciler, ambulanslarla Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan öğrencilerden Veli Bilgin, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Askeri okulda kahreden olay! Eğitimde rahatsızlanan öğrenci şehit oldu

3 ÖĞRENCİNİN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Diğer 3 öğrencinin tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Güneş çarpması sonucu şehit düştüğü değerlendirilen Veli Bilgin'in naaşı memleketi Niğde'ye gönderilecek.

MSÜ'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) de Yalova'da düzenlenen Tatbiki Eğitim Kampı sırasında rahatsızlanan Hava Harp Okulu 1'inci sınıf öğrencisi Veli Bilgin'in hayatını kaybettiğini açıkladı.

Askeri okulda kahreden olay! Eğitimde rahatsızlanan öğrenci şehit oldu

MSÜ'den yapılan açıklamada, "Yalova 18'inci Ana Üs Komutanlığında icra edilen Tatbiki Eğitim Kampı'nda eğitim esnasında rahatsızlanan Harbiyeli Veli Bilgin, hastaneye kaldırılmış ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak vefat etmiştir. Öğrencimize Allah'tan rahmet; kederli ailesine, devre arkadaşlarına ve asil Türk milletine başsağlığı dileriz" ifadelerine yer verildi.

Haberle İlgili Daha Fazlası