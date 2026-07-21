Nikaragua Devlet Başkanı Daniel Ortega, tüm ülkeyi yakından ilgilendiren bir kararı duyurdu. Ortega ülkede bundan sonra seçim yapılmayacağını açıkladı. Ortega “Burada artık hükümeti ve iktidarı ele geçirmeye çalışabilecekleri seçimler olmayacak” dedi.

Nikaragua Devlet Başkanı Daniel Ortega Sandinista Devrimi’nin 47. yıl dönümü kutlamalarında yaptığı konuşmada büyük bir kararı açıkladı. Ortega “Burada artık hükümeti ve iktidarı ele geçirmeye çalışabilecekleri seçimler olmayacak” dedi.

Artık seçim yapılmayacak! Nikaragua Devlet Başkanı Daniel Ortega açıkladı

“ARTIK SEÇİM OLMAYACAK”

Ortega’nın kararı, gelecek yıl sona erecek görev süresinin ardından iktidarın seçim yoluyla el değiştirmesi ihtimalini ortadan kaldırdı. Ortega, Ulusal Meclis ile birlikte “darbeci ve vatan hainlerine karşı yasal bir duvar” öreceklerini belirterek, 2027 seçimlerini fiilen iptal etti.

2007'DEN BUNA İKTİDARDA

Ortega’nın bu kararının Ocak 2025’te Kongre’nin başkanlık süresini uzatmasının ardından gelmesi ise dikkat çekti. 1980’lerdeki ilk devlet başkanlığı döneminin ardından 2007’den bu yana kesintisiz olarak iktidarda bulunan Ortega, kararın muhalefetin yönetime gelme ihtimalini ortadan kaldıracağını söyledi. Ancak seçimlerin kaldırılmasına ilişkin düzenlemenin nasıl uygulanacağı konusunda ayrıntı vermedi.

Ortega’nın açıklamasına ilişkin ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan ise henüz değerlendirme yapılmadı. Donald Trump yönetimi, Ortega hükümetini “diktatörlük” olarak nitelendirirken, 2 bin 350’den fazla Nikaragualı yetkili ve yakınlarına yaptırım uygulamıştı.

Artık seçim yapılmayacak! Nikaragua Devlet Başkanı Daniel Ortega açıkladı

Nikaragua’da 2021’de düzenlenen son devlet başkanlığı seçimi, Ortega yönetiminin muhalif siyasetçileri ve iş insanlarını gözaltına alması, hükümet karşıtı faaliyetleri suç kapsamına alması nedeniyle yoğun biçimde tartışılmıştı. Ortega, geçen yıl yapılan anayasa değişiklikleriyle iktidarını daha da pekiştirmiş, eşi Rosario Murillo’yu “eş başkan” ilan etmiş ve devlet başkanlığı süresini altı yıla çıkarmıştı.

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi, Ortega ve Murillo yönetimini Nikaragua’yı “otoriter bir devlete” dönüştürmek ve sistematik insan hakları ihlallerinde bulunmakla suçlamıştı. Ortega yönetimi, 2018’de ülke genelinde düzenlenen hükümet karşıtı protestolara sert müdahalede bulunmuş, olaylarda 300’den fazla kişi hayatını kaybetmişti.

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