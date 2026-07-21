Post Office Travel Money'nin 2026 Aile Tatili Maliyet Barometresi'ne göre Portekiz'in Algarve bölgesi Avrupa'nın en uygun fiyatlı tatil destinasyonu seçildi. Türkiye'den ise 158,33 sterlinlik toplam maliyetle yedinci sırada meşhur tatil ilçelerimizden biri yer aldı. İşte o sıralama...

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte tatil rotaları şekillenmeye başladı. Ancak ülkeden ülkeye değişen tatil maliyetleri, tatilseverlerin cebini yakmaya devam ediyor. Peki, en uygun fiyatlı tatil rotaları hangileri? Post Office Travel Money tarafından hazırlanan 2026 Aile Tatili Maliyet Barometresi dikkat çekici sonuçlar ortaya koydu.

TUI iş birliğiyle hazırlanan araştırmaya göre, Avrupa'nın en uygun fiyatlı aile tatili destinasyonu 139,65 sterlin ile Portekiz'in Algarve bölgesi oldu. Araştırmada, Avrupa'nın en popüler 22 kısa mesafe tatil destinasyonunda dört kişilik bir ailenin tatili boyunca ihtiyaç duyabileceği 10 temel harcama kaleminin ortalama fiyatı karşılaştırıldı.

Avrupanın en ucuz tatil rotaları belli oldu! Türkiyeden bir ilçe de listede

İkinci sırada yer alan Bulgaristan'ın Sunny Beach bölgesinde aynı harcamaların toplam maliyeti 142,16 sterlin olarak hesaplandı. Bölgede fiyatlar geçen yıla göre yüzde 9,3 artmasına rağmen Avrupa'nın en uygun fiyatlı tatil merkezlerinden biri olmayı sürdürdü.

Avrupanın en ucuz tatil rotaları belli oldu! Türkiyeden bir ilçe de listede

İSPANYA'DAN 6 DESTİNASYON LİSTEDE YER ALDI

Araştırmada İspanya'nın tatil bölgeleri de öne çıktı. Ülke, ilk 10 listesine tam 6 destinasyon sokarak dikkat çekti. Üçüncü sırada yer alan Lanzarote'de incelenen ürünlerin toplam maliyeti 147,42 sterlin olarak hesaplandı. Bölge, uygun fiyatlı tatil seçenekleriyle öne çıktı.

Avrupanın en ucuz tatil rotaları belli oldu! Türkiyeden bir ilçe de listede

Menorca – 151,28 sterlin

Costa Brava – 155,02 sterlin

Tenerife – 158,31 sterlin

LİSTEYE TÜRKİYE'NİN ÜNLÜ TATİL ROTALARINDAN BİRİ DE GİRDİ

Araştırmada Türkiye'den Marmaris, 158,33 sterlinlik toplam maliyetle yedinci sırada yer aldı. Rapora göre Marmaris, çocuk menülerinde araştırmadaki 22 destinasyon arasında en uygun fiyatlı bölge oldu. İki çocuk için pizza veya makarna ortalama 10,24 sterline satılırken, bu rakam listenin birincisi Algarve'den 3 sterliden fazla daha düşük.

Avrupanın en ucuz tatil rotaları belli oldu! Türkiyeden bir ilçe de listede

İlk 10'un geri kalanını ise şu destinasyonlar oluşturdu:

Costa del Sol (İspanya) – 163,17 sterlin

Costa Blanca (İspanya) – 173,41 sterlin

Paphos (Kıbrıs) – 177,18 sterlin

LİSTENİN EN PAHALISI İTALYA OLDU

Araştırmada İtalya'nın Sorrento kenti, Avrupa'nın en pahalı tatil destinasyonu olarak belirlendi.

Sorrento'da incelenen 10 temel harcamanın toplam maliyeti 268,23 sterlin olurken, bu rakam Algarve'nin neredeyse iki katına ulaştı.

Avrupanın en ucuz tatil rotaları belli oldu! Türkiyeden bir ilçe de listede

Artan yaşam maliyetleri ve değişen dünya koşullarıyla birlikte tatil rotaları da her geçen gün değişmeye devam ediyor. İnsanlar hem uygun fiyatlı hem de kaliteli bir tatil yapmak isterken, en hesaplı tatil rotalarını araştırmayı sürdürüyor.

İŞTE AVRUPA'NIN EN UCUZ TATİL ROTALARI

Sıra Destinasyon Toplam maliyet* 1 Algarve (Portekiz) £139.65 2 Sunny Beach (Bulgaristan) £142.16 3 Lanzarote (İspanya) £147.42 4 Menorca (İspanya) £151.00 5 Costa Brava (İspanya) £155.00 6 Tenerife (İspanya) £158.00 7 Marmaris (Türkiye) £159.00 8 Costa del Sol (İspanya) £163.00 9 Costa Blanca (İspanya) £173.00 10 Paphos (Kıbrıs) £177.00

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