Mercedes-Benz, ultra lüks SUV modeli Mercedes-Maybach GLS'nin yeni versiyonunu resmen tanıttı. Yenilenen model, daha güçlü V8 motoru, güncellenen tasarımı ve yeni teknolojileriyle markanın en prestijli SUV'larından biri olmayı sürdürüyor.

Mercedes-Maybach GLS Mercedes-Benz, amiral gemisi SUV modeli Mercedes-Maybach GLS'nin yenilenen versiyonunu resmi olarak tanıttı. Dış tasarımda yapılan dokunuşların yanı sıra iç mekanda konfor ve teknoloji seviyesini daha da yukarı taşıyan model, özellikle arka koltuk yolcularına sunduğu ayrıcalıklı deneyimle dikkat çekiyor.

Modelin ön bölümünde artık daha büyük ve aydınlatmalı Maybach ön panjuru, aydınlatmalı Mercedes-Benz yıldızı ve yeniden tasarlanan tampon yer alıyor. Krom detayların artırıldığı SUV'da yeni tasarım 22 inç jantlar standart olarak sunulurken, ilk kez 23 inç dövme jant seçeneği de tercih edilebiliyor. Jantların merkezinde yer alan Mercedes-Benz yıldızı her zaman dik olarak kalıyor. Ayrıca Maybach'a özel yeni çift renkli gövde kombinasyonları ve "Dark Petrol" gibi yeni dış renkler de seçenekler arasına eklendi.

YENİ NESİL V8 Kaputun altında görev yapan 4.0 litrelik çift turbo beslemeli yeni nesil V8 motor, 48 volt hafif hibrit sistemiyle birlikte artık 603 beygir güç ve 850 Nm tork üretiyor. Bu sayede önceki versiyona göre daha güçlü hale gelen SUV, yüksek performansını korurken daha akıcı bir sürüş karakteri sunuyor. Güç, 9 ileri otomatik şanzıman ve 4MATIC dört tekerlekten çekiş sistemi üzerinden yola aktarılıyor.

YOLU OKUYABİLEN HAVALI SÜSPANSİYON Yeni AIRMATIC havalı süspansiyon, özellikle arka yolcuların konforunu artırmak için tasarlanmış akıllı, öngörücü sönümleme özelliğine sahip. Mercedes-Benz Akıllı Bulut aracılığıyla farklı Mercedes-Benz araçlarından gelen gerçek zamanlı bilgileri kullanan sistem, yol yüzeyini önceden okur ve buna göre ayarlama yapar.

Opsiyonel olarak sunulan E-ACTIVE BODY CONTROL, beş çekirdekli işlemci ve 20'den fazla sensör kullanarak sürüş durumlarını saniyede 1000 kez analiz eder ve bunlara tepki verir. AIRMATIC hava süspansiyonu üzerine inşa edilen sistem, arazi yapısına göre sürüş yüksekliğini ayarlarken, gerektiğinde lastik basıncını değiştirerek aracı kum ya da çamur gibi alanlardan kurtarmaya da yardımcı olabiliyor.

LÜKS ARTIK DAHA LÜKS İç mekanda lüks algısını güçlendiren önemli yenilikler bulunuyor. El işçiliği deri döşemeler, gül altın rengi detaylar, yeni dekor kaplamaları ve geliştirilmiş ambiyans aydınlatması kabine daha premium bir atmosfer kazandırıyor. Arka bölümde bağımsız Executive koltuklar, ilk kez baldırları da kapsayan yeni bir masaj fonksiyonu sunuyor. Teknoloji tarafında ise Mercedes'in yeni nesil bilgi-eğlence sistemi dikkat çekiyor. Yeni nesil MBUX, üç adet 12,3 inçlik ekranı tek bir tasarımda birleştiriyor. Arka tarafta da yine iki adet 11,6 inç ekran yer alıyor.

Mercedes-Maybach GLS, 10 harici kamera, beş radar sensörü, 12 ultrasonik sensör ve MB.OS işletim sistemiyle çalışan su soğutmalı bir süper bilgisayarla donatılmış. Sürüş yardım sistemleriyle Mercedes-Maybach GLS, yoğun şehir trafiğinde otoparktan varış noktasına kadar navigasyonu takip ederek yol alabilir. 2026 Mercedes-Maybach GLS 680, bu yılın ilerleyen dönemlerinde Avrupa ve Amerika'da satışa sunulacak.

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