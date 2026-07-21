Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) 2026 yılı yaz tatili döneminde öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme işlemlerine ilişkin duyuru paylaşmıştı. Ön başvuru sürecinin tamamlanmasına kısa bir süre kala gözler bir kez daha atama tarihine çevrildi. Peki, öğretmenlerin mazerete bağlı atamaları ne zaman? İl içi/dışı atamalar hangi tarihte gerçekleşecek?

Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme ön başvuru süreci devam ediyor. Bakanlık kadrolarında görev yapan öğretmenlerin aile birliği, sağlık, can güvenliği, engellilik durumu ve diğer nedenlere bağlı yer değiştirme atamaları için süreç iki aşamalı olarak gerçekleştirilecek.

MAZERETE BAĞLI ATAMA BAŞVURULARI TARİHLERİ

Öğretmenler, birinci aşamada 13-24 Temmuz 2026 tarihlerinde mazeretlerini belgeleriyle sisteme yükleyerek ön başvuruda bulunacak.

Ön başvurusu onaylanan öğretmenlerden il içinde ilçe grupları arasında yer değişikliği talebinde bulunanlar, 27-29 Temmuz 2026 tarihlerinde tercih başvurusu yapabilecek. Bu kapsamdaki atamalar, 30 Temmuz 2026 tarihinde yapılacak.

Öğretmenlerin mazerete bağlı atamaları ne zaman? İl içi/dışı atama takvimi belli oldu

İLLER ARASI ATAMA TAKVİMİ

İller arasında mazerete bağlı yer değişikliği talebinde bulunan öğretmenler ise 4-7 Ağustos 2026 tarihlerinde tercih başvurusunda bulunabilecek. Bu kapsamdaki atamalar, 11 Ağustos 2026 tarihinde gerçekleştirilecek.

Duyuruya ilişkin detaylı bilgiye, "https://personel.meb.gov.tr/www/2026-yili-yaz-tatili-ogretmenlerin-mazerete-bagli-yer-degistirme-duyurusu/icerik/1736" web adresinden ulaşılabilecek.

Haberle İlgili Daha Fazlası