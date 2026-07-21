Ukrayna'dan olay Arda Turan iddiası: Türkiye'den teklifi duyurdular!
Ukrayna Ligi'nin son şampiyonu Shakhtar Donetsk, Arda Turan yönetiminde yeni sezon hazırlıklarına başladı. Geçtiğimiz haftalarda Ukrayna temsilcisinden ayrılacağına yönelik haberler çıkan 39 yaşındaki çalıştırıcı hakkında bu defa A Milli Takım iddiası ortaya atıldı.
Shakhtar Donetsk'teki ilk sezonunda Ukrayna Premier Ligi şampiyonluğa ulaşan ve UEFA Konferans Ligi'nde yarı final oynayan Arda Turan, bu başarısının ardından adından sıkça söz ettirirken; yeni bir teklif aldığı iddiasıyla gündeme geldi.
A MİLLİ TAKIM ARDA TURAN SÜRPRİZİ
Profootball'un Ukraynalı gazeteci Igor Burbas'a dayandırdığı habere göre; Arda Turan'a, 2026 Dünya Kupası'nda hayal kırıklığı yaşatan Türk Milli Takımı için teklif gitti. Genç çalıştırıcının, A Milli Takım'ı çalıştırmakla ilgili net düşüncesinin bilinmediği vurgulandı.
MONTELLA'YA ÖVGÜ
Arda Turan, geçtiğimiz günlerde KAFA Sports'ta katıldığı programda, gazeteci Candaş Tolga Işık'ın "Teknik direktör olarak A Milli Takım'a gelecek misin?” sorusuna, “Milli Takım'ın muhteşem bir hocası var" cevabını vermişti.
Türkiye, 24 yıl aradan sonra katıldığı Dünya Kupası'na grup aşamasında veda etmişti. A Milli Takım, 3 maçta 2 yenilgi ve 1 galibiyet elde etmişti.