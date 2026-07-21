Ukrayna Ligi'nin son şampiyonu Shakhtar Donetsk, Arda Turan yönetiminde yeni sezon hazırlıklarına başladı. Geçtiğimiz haftalarda Ukrayna temsilcisinden ayrılacağına yönelik haberler çıkan 39 yaşındaki çalıştırıcı hakkında bu defa A Milli Takım iddiası ortaya atıldı.

Shakhtar Donetsk'teki ilk sezonunda Ukrayna Premier Ligi şampiyonluğa ulaşan ve UEFA Konferans Ligi'nde yarı final oynayan Arda Turan, bu başarısının ardından adından sıkça söz ettirirken; yeni bir teklif aldığı iddiasıyla gündeme geldi.

A MİLLİ TAKIM ARDA TURAN SÜRPRİZİ

Profootball'un Ukraynalı gazeteci Igor Burbas'a dayandırdığı habere göre; Arda Turan'a, 2026 Dünya Kupası'nda hayal kırıklığı yaşatan Türk Milli Takımı için teklif gitti. Genç çalıştırıcının, A Milli Takım'ı çalıştırmakla ilgili net düşüncesinin bilinmediği vurgulandı.

Arda Turan, Shakhtar Donetsk öncesi Eyüpspor'u çalıştırmıştı.

MONTELLA'YA ÖVGÜ

Arda Turan, geçtiğimiz günlerde KAFA Sports'ta katıldığı programda, gazeteci Candaş Tolga Işık'ın "Teknik direktör olarak A Milli Takım'a gelecek misin?” sorusuna, “Milli Takım'ın muhteşem bir hocası var" cevabını vermişti.

A Milli Takım teknik direktörlüğünü Vincenzo Montella yapıyor.

Türkiye, 24 yıl aradan sonra katıldığı Dünya Kupası'na grup aşamasında veda etmişti. A Milli Takım, 3 maçta 2 yenilgi ve 1 galibiyet elde etmişti.

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