Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Arda Turan, A Milli Takım'ın Dünya Kupası'ndan elenmesinin ardından hakkında çıkan iddialarına cevap verdi. Türkiye'nin Dünya Kupası'nda performansı için tecrübe vurgusu yapan Turan, "Milli Takım'ın muhteşem bir hocası var." sözleriyle iddialara noktayı koydu.

Ukrayna Ligi'nde Shakhtar Donetsk ile şampiyonluğa ulaşan Arda Turan, A Milli Futbol Takımı'nın Dünya Kupası'na beklenmedik bir şekilde veda etmesinin ardından hakkında çıkan iddialara dair konuştu.

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"MİLLİ TAKIM'IN MUHTEŞEM BİR HOCASI VAR"

Arda Turan, Candaş Tolga Işık'ın "A Milli Takım'a gelecek misin teknik direktör olarak?" sorusuna, "Milli Takım'ın muhteşem bir hocası var." cevabını vererek bu iddiaların önünü kesti.

Arda Turan

"HAYATTA BÖYLE ŞEYLER OLABİLİR"

Türkiye'nin Dünya Kupası'ndaki başarısız performansı hakkında sözlerini sürdüren Turan, "İlk Real Madrid maçını oynadığım günü hatırlıyorum Atletico Madrid'de, Bernabeu'da. Yani gözümü açıp kapayana kadar maç geçti gitti. Ne oldu, ne bitti hala daha bir hafızamda herhangi bir hatıra yok. Ama bana Bernabeu'da son oynadığım maçları sorsan; inan bana sahanın patronu gibi, bir 10 numara gibi, her anını doğru oynayabilen, oyunu bambaşka yere taşıyabilen bir oyuncuydum. Bunu neden anlatıyorum? İlk defa gittik 24 yıl sonra. Bu gerçekten tecrübe denilen şey bu. Işıklar, stat, organizasyon, ha hu derken, güzellik derken... Hayatta böyle şeyler olabilir." ifadelerini kullandı.

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