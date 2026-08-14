İstanbul’da yaşayan sanatçı Songül Soydan, sahillerden topladığı atık alüminyum içecek kutularını, geliştirdiği özgün teknikle üç boyutlu sanat eserlerine dönüştürüyor.

Metal kutuları kesip ateşle farklı tonlar elde ettiği özgün tekniğiyle üç boyutlu tablolar üreten Soydan, 10 senedir Kadıköy’deki atölyesinde “geri dönüşüm sanatı” üzerine çalışıyor.

Atık kutulardan üç boyutlu sanat! Boya yok, renkler metalin dönüşümü

Çevre bilinci oluşturmak için gayret sarfettiğini belirten Soydan “Atölyeme gelenler önce ‘Ne güzel boyamışsınız’ diyor. Ben de ‘Burada hiç boya yok, gördüğünüz renklerin tamamı metalin dönüşümü’ dediğimde büyük şaşkınlık yaşıyorlar” diye konuştu.

İnsanların “Az önce çöpe attığım şey gerçekten bu kadar değerli bir esere dönüşebiliyor mu?” şaşkınlığını yaşamasını istediğini dile getiren Soydan “En azından bir an durup düşünsünler, duyarlılık kazansınlar. Asıl hedefi m bu” ifadesini kullandı.

Atık kutulardan üç boyutlu sanat! Boya yok, renkler metalin dönüşümü

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : SEVDA KILIÇ Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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