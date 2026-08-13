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Var Mısın Yok Musun neden yok, yeni bölüm ne zaman? (13 ağustos 2026)

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Var Mısın Yok Musun neden yok, yeni bölüm ne zaman? (13 ağustos 2026)
Fotoğraf Başlığı Var Mısın Yok Musun neden yok, yeni bölüm ne zaman? (13 ağustos 2026)

Var Mısın Yok Musun'un yayın takviminde yapılan değişiklik, 13 Ağustos Perşembe günü programı ATV ekranlarında takip etmek isteyenlerin dikkatini çekti. Esra Erol'un sunumuyla devam eden yarışmanın yeni bölüm tarihi ve haftalık yayın programı belli oldu.

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ATV'nin sevilen yarışmalarından Var Mısın Yok Musun, son dönemde değişen yayın günleriyle gündemde. Geçtiğimiz haftalarda farklı günlerde ekrana gelen programın güncel yayın planı yeniden düzenlenirken 13 Ağustos Perşembe akşamı ATV yayın akışında yeni bölümün yer alıp almayacağı da merak konusu oldu. Yarışmanın önümüzdeki bölümüne ilişkin yayın tarihi ve saat bilgisi kanalın güncel programıyla netleşti.

VAR MISIN YOK MUSUN NEDEN YOK?

Var Mısın Yok Musun, 13 Ağustos Perşembe günü yeni bölümüyle ekrana gelmeyecek. Yarışmanın önceki haftalarda perşembe günleri de yayınlanmış olması ise izleyicilerde kafa karışıklığına neden oldu. Programın yayın düzeninde değişikliğe gidilmesi nedeniyle yarışmanın yeni bölümleri artık salı ve çarşamba günleri izleyiciyle buluşuyor.

VAR MISIN YOK MUSUN YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Var Mısın Yok Musun'un sıradaki yeni bölümü 18 Ağustos 2026 Salı günü saat 20.00'de ATV ekranlarında izleyiciyle buluşacak. Kanalın resmi internet sitesinde 31. bölüm için yayımlanan fragmanda da yeni bölümün salı günü ekrana geleceği duyuruldu.

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Editör : İREM ÖZCAN
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