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Var Mısın Yok Musun Berna kimdir, kaç yaşında, ne kadar kazandı?

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Var Mısın Yok Musun Berna kimdir, kaç yaşında, ne kadar kazandı?

Esra Erol'un sunumuyla atv ekranlarında yayınlanan Var Mısın Yok Musun'da yarışmacı koltuğuna oturan Berna Eskici'nin hayat hikayesi dikkat çekti. Yarışmanın ardından Berna'nın yaşı, mesleği ve programdan ne kadar para ödülüyle ayrıldığı merak konusu oldu.

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Var Mısın Yok Musun'un yeni bölümünde kutuların başına geçen Berna Eskici, hayatından anlattığı kesitlerle izleyicilerin dikkatini çekti. Çocuk yaşlarda çalışma hayatına başlayan ve farklı sektörlerde deneyim kazanan yarışmacı merak edildi. "Var Mısın Yok Musun Berna kimdir, kaç yaşında?" ve "Berna Eskici ne kadar kazandı?" soruları araştırılmaya başlandı.

VAR MISIN YOK MUSUN BERNA KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Var Mısın Yok Musun yarışmacısı Berna Eskici, 1998 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Çocukluk yıllarında ailesinde yaşanan sorunların ardından lise döneminde anne ve babası ayrıldı. Annesinin çocuklarını tek başına büyütmek için tekstil sektöründe çalışmaya başlamasıyla Berna da eğitim ve çalışma hayatını birlikte sürdürdü. Lise eğitimini açık öğretim üzerinden tamamlayan Berna, henüz 12 yaşındayken bir kuaförde çıraklık yaparak ilk iş deneyimini yaşadı.

İlerleyen yıllarda tekstil sektöründe çalışan Berna Eskici, burada satın alma alanında deneyim kazandı. Pandemi döneminde evlenen Berna'nın bu evlilikten Doruk adında bir oğlu dünyaya geldi. Evliliğinde yaşadığı zorlu sürecin ardından bugün annesiyle birlikte yaşayan Berna, oğlunu büyütürken çalışma hayatına devam edebilmek için farklı alanlarda kendisini geliştirmeye çalışıyor. Özellikle makyözlük alanına yöneldiği ve bu meslekte ilerlemek amacıyla çeşitli eğitimlere katılıyor.

Var Mısın Yok Musun Berna kimdir, kaç yaşında, ne kadar kazandı?
Başlık ResmiVar Mısın Yok Musun Berna kimdir, kaç yaşında, ne kadar kazandı?

VAR MISIN YOK MUSUN BERNA NE KADAR KAZANDI?

Var Mısın Yok Musun'da Berna Eskici'nin yarışacağı bölümle birlikte kazanacağı ödül de izleyicilerin merak ettiği konular arasına girdi. Programın formatında yarışmacı, kutuları tek tek açtırırken bir taraftan büyük para ödüllerini oyunda tutmaya, diğer taraftan bankacıdan gelen teklifleri değerlendirmeye çalışıyor. Yarışmacının programdan hangi miktarla ayrılacağı ise oyun sırasında verdiği kararlarla belirleniyor.

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Editör : İREM ÖZCAN
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