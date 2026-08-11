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Yaşam

Ağustos sonunda sıcaklıklar daha da yükselecek! Uzman isimden kritik değerlendirme

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Ağustos sonunda sıcaklıklar daha da yükselecek! Uzman isimden kritik değerlendirme
Çağla Çağlar
ÇAĞLA ÇAĞLAR

Yurt genelinde bunaltıcı hava etkili olurken, önümüzdeki günlerde sıcaklıkların artması bekleniyor. 

Meteoroloji Uzmanı Deniz Demirhan,  TGRT Haber ekranlarında ağustos ayının sonuna doğru sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerine çıkabileceği uyarısında bulundu.

Ağustos sonunda sıcaklıklar daha da yükselecek! Uzman isimden kritik değerlendirme

İSTANBUL'DA KISA SÜRELİ YAĞIŞ

İstanbul'da yüksek nemin sıcaklıkla birleşmesiyle özellikle şehir merkezlerinde bunaltıcı hava etkili oluyor. 

Demirhan, kuzeydoğudan gelen serin havayla birlikte bölgede hafif yağış geçişlerinin görülebileceğini belirtti.

Uzman isim, Perşembe günü İstanbul'un özellikle Anadolu Yakası'nda öğle saatlerinde kısa süreli ve hafif yağış geçişi beklendiğini belirtti. Demirhan, yağışın yaklaşık yarım saat sürmesinin öngörüldüğünü söyledi.

Ağustos sonunda sıcaklıklar daha da yükselecek! Uzman isimden kritik değerlendirme

AĞUSTOS SONUNA DİKKAT

Önümüzdeki günlerde sıcaklıkların düşüp düşmeyeceği merak edilirken, Dünya Meteoroloji Örgütü'nün tahminlerine dikkat çeken Deniz Demirhan, ağustos sonuna doğru sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerine çıkma ihtimalinin yüksek olduğunu söyledi.

Özellikle Ege, Güneydoğu Marmara ve Akdeniz bölgelerinde sıcaklıkların ortalamaların üzerinde seyretme ihtimalinin yüksek olduğunu aktardı. 

Ağustos sonunda sıcaklıklar daha da yükselecek! Uzman isimden kritik değerlendirme

AKDENİZ'DE DENİZ SUYU SICAKLIĞI 5 DERECE FAZLA

Sıcak hava dalgasının nedenleri arasında küresel atmosferik dolaşımın da bulunduğuna dikkat çeken Demirhan, El Niño etkisinin de bu süreçte rol oynadığını belirtti.

Pasifik Okyanusu'ndan başlayan küresel sirkülasyonun Akdeniz'i de etkilediğini aktaran Demirhan, özellikle Akdeniz'de deniz suyu sıcaklıklarının ortalamaların 3 ila 5 derece üzerine çıkmasının bunaltıcı havanın önemli nedenlerinden biri olduğunu ifade etti.

Ağustos sonunda sıcaklıklar daha da yükselecek! Uzman isimden kritik değerlendirme

MGM'NİN 5 GÜNLÜK HAVA TAHMİNİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 12-16 Ağustos tarihlerini kapsayan 5 günlük haritalı tahmininde de sıcak hava dalgasının özellikle Ege, Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ve iç kesimlerde etkisini sürdürdüğü görülüyor.

12 AĞUSTOS ÇARŞAMBA

Hafta ortasında yüksek sıcaklıklar özellikle kıyı Ege ve Akdeniz hattında baskısını hissettiriyor. 

Aydın ve Muğla çevrelerinde termometrelerin 41 dereceyi göstermesi beklenirken, Güneydoğu Anadolu genelinde de Diyarbakır ve Şanlıurfa hattında 40 derecelik ekstrem değerler öne çıkıyor. Buna karşılık Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde yerel sağanak yağış geçişleri bekleniyor.

Ağustos sonunda sıcaklıklar daha da yükselecek! Uzman isimden kritik değerlendirme

13 AĞUSTOS PERŞEMBE

Aydın genelinde sıcaklıkların yine 41 dereceyi test etmesi bekleniyor. Ankara ve çevrelerinde sıcaklık 32 derece civarında ölçülürken, Karadeniz Bölgesi genelinde gök gürültülü sağanak yağışların etki alanı genişliyor.

14 AĞUSTOS CUMA

Haftanın son iş gününde, kuzeyden gelen yağışlı hava kütlesi İç Ege ve İç Anadolu'nun batısına doğru ilerliyor. Afyonkarahisar, Eskişehir ve Kütahya çevrelerinde gök gürültülü sağanak yağış geçişleri haritada belirginleşirken, kıyı Ege ve Akdeniz bölgesinde aşırı sıcaklar etkisini koruyor.

Muğla'da termometreler 40 dereceyi gösterirken, Güneydoğu'da Diyarbakır hattının 40 derecelik sıcaklıkla haftayı kapatması tahmin ediliyor. 

Ağustos sonunda sıcaklıklar daha da yükselecek! Uzman isimden kritik değerlendirme

15 AĞUSTOS CUMARTESİ

Batı Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ve Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde (Adana-Kahramanmaraş çevreleri) yerel yağışlar etkili olurken, Güneydoğu Anadolu'da sıcaklıklar pik seviyeye ulaşıyor.

16 AĞUSTOS PAZAR

Gök gürültülü sağanak yağışlar Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusuna (Erzurum, Kars, Ardahan çevreleri) çekiliyor. Yurdun kalan büyük bölümünde ise az bulutlu ve açık bir hava hakim olacak. 

 

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