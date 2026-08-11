Ağustos sonunda sıcaklıklar daha da yükselecek! Uzman isimden kritik değerlendirme

AKDENİZ'DE DENİZ SUYU SICAKLIĞI 5 DERECE FAZLA

Sıcak hava dalgasının nedenleri arasında küresel atmosferik dolaşımın da bulunduğuna dikkat çeken Demirhan, El Niño etkisinin de bu süreçte rol oynadığını belirtti.

Pasifik Okyanusu'ndan başlayan küresel sirkülasyonun Akdeniz'i de etkilediğini aktaran Demirhan, özellikle Akdeniz'de deniz suyu sıcaklıklarının ortalamaların 3 ila 5 derece üzerine çıkmasının bunaltıcı havanın önemli nedenlerinden biri olduğunu ifade etti.