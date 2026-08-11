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Spor

Trabzonspor'dan TFF 2'nci Lig'e transfer: 5 yıllık geldi, 41 günde gitti!

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Trabzonspor'dan TFF 2'nci Lig'e transfer: 5 yıllık geldi, 41 günde gitti!

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup takımlarından Sebat Spor, Trabzonspor'dan Thierry Darnel Karadeniz'i renklerine bağladı. Yeni sezonda kırmızı-beyazlı ekibin formasını giyecek olan Türkiye U18 Milli Takımı futbolcusu, 41 gün önce Trabzonspor ile 5 yıllık sözleşme imzalamıştı.

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Gökhan Karataş
GÖKHAN KARATAŞ

Sebat Spor, transfer şampiyonu Trabzonspor'un 1 Temmuz'da kadrosuna kattığını duyurduğu Thierry Darnel Karadeniz'i 1 yıllığına kiralık olarak transfer etti. 18 yaşındaki futbolcu için Abdi Serdar Üstünsalih Tesisleri'nde imza töreni gerçekleştirildi. Törene Sebat Spor Başkan Yardımcısı Erbil Atmaca da yer aldı.

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"POTANSİYEL TAŞIYAN BİR OYUNCU"

İmza töreninde konuşan Atmaca, "Thierry, genç yaşına rağmen milli takım seviyesinde kendisini gösteren ve önemli bir potansiyel taşıyan bir oyuncu. Böyle bir futbolcunun gelişimine katkı sağlayacak bir ortam oluşturmak bizim için de ayrı bir değer taşıyor. Transferin her iki tarafa da hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Thierry Darnel Karadeniz'in, Trabzonspor'a transferi sonrası paylaştığı fotoğraf
Başlık ResmiThierry Darnel Karadeniz'in, Trabzonspor'a transferi sonrası paylaştığı fotoğraf

"FIRSATI EN İYİ ŞEKİLDE DEĞERLENDİRECEĞİM"

Thierry Karadeniz ise Sebat Spor'a transferinin ardından yaptığı açıklamada, "Yeni bir takımın ve yeni bir hedefin parçası olmak benim için heyecan verici. Burada kendimi gösterebileceğim ve futbolumu geliştirebileceğim bir ortam olduğunu hissettim. Bana verilen bu fırsatı en iyi şekilde değerlendirmek istiyorum. Sezon sonunda güzel bir hikâyenin parçası olmak için mücadele edeceğim" dedi.

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